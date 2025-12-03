הדיון בכנסת על השריפות ערוץ כנסת

ועדת הפנים של הכנסת מקיימת הבוקר (רביעי) דיון בנושא שריפות פסולת בשטחים ערבים ביהודה ושומרון.

חברי הכנסת הציגו את השלכות התופעה על בריאות התושבים והסביבה.

ח"כ צבי סוכות התריע מפני חומרת המצב ואמר, "באסון מירון נהרגו 45 אנשים - כאן נהרגים אלפי אנשים. אנשים כאן מתים מהשריפות, יש לידות שקטות, ואנשים שוכבים בבתי חולים. זה חרפה ובושה. כחבר קואליציה אני מתבייש לומר את זה, ולצערי צה"ל לא באירוע".

הוא הוסיף: "זה טרור שפוצע והורג אלפי אנשים. יכול להיות שנצטרך להקים ועדת חקירה. צריך לעלות את חיל האוויר וכל מי שמדליק שריפה לירות בו".

יו"ר הוועדה, ח"כ יצחק קרויזר, והשרה סילמן תמכו בהגדרה התקיפה של האירועים ואמרו, "נכון שזה טרור. כל מי שמדליק שריפה צריך לירות בו. בטרור צריך לטפל כמו בטרור".

חברי כנסת נוספים הגדירו את גל ההצתות כ"איום ביטחוני", וקראו לפעולה נחושה מצד כוחות הביטחון, כולל הפעלת חיל האוויר ועצירת המפגעים בזמן אמת.