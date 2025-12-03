סטודנטים מתא "דרור" של מפלגת הציונות הדתית באוניברסיטה הפתוחה פנו היום (רביעי) לנשיא, לרקטורית ולמנכ"ל האוניברסיטה בדרישה לבטל את כנס "נקמה ומלחמה בעזה - מבטים היסטוריים ופוליטיים", המתוכנן להתקיים בעוד כחודש.

לדבריהם, הכנס תוקף את חיילי צה"ל ומציג את מדינת ישראל כמדינה הפועלת ממניעי נקמה, תוך התעלמות מוחלטת מהקשר הלחימה מול ארגון הטרור חמאס.

גם מתניה ג'רפי, מנכ"ל תנועת אם תרצו, לוחם במילואים ששירת מעל 300 ימים בעזה ובלבנון, פנה במכתב חריף בדרישה לבטל את הכנס.

במכתב של 'דרור' שהועבר להנהלת האוניברסיטה נכתב: "בעוד לוחמינו מחרפים את נפשם בעזה, בחרה האוניברסיטה הפתוחה לקיים כנס שתוקף את פעולות צה"ל - ומצייר את ישראל כמדינה רודפת נקם במקום מדינה המגינה על אזרחיה מפני ארגון טרור רצחני. יום עיון זה מוקדש כל כולו לביקורת על הפעילות של לוחמי צה"ל במלחמה נגד ארגון הטרור חמאס".

הסטודנטים הוסיפו כי תוכנית הכנס כוללת שורה של הרצאות המציגות נרטיב חד-צדדי. בין ההרצאות שציינו: פרופ' שרה הלמן, "בין הכחשה לנקמה: בין עזה כ'חור שחור' לבין 'צריך לשטח את עזה'"; פרופ' אורית רוזין, "תשוקת הנקם, המשפט ועונש המוות למחבלים"; ופרופ' יגיל לוי, "את מה שירת שיח הנקמה במלחמת עזה?"

"מרבית ההרצאות בתוכנית הכנס מתמקדות בנרטיב שלפיו ישראל מונעת בידי מניעי נקם, כמעט בלי ייצוג לעמדות שמדגישות את המלחמה מול ארגון הטרור הרצחני חמאס", כתבו. "כנס זה מצייר את ישראל כמדינה רודפת נקם, במקום מדינה המגינה על אזרחיה, ובכך תוקף את אופן ניהול המלחמה המוצדקת בהיסטוריה. אנו דורשים כי האוניברסיטה תפעל מיידית לביטול יום עיון מקומם זה".

מתא הסטודנטים "דרור" נמסר בנוסף: "האוניברסיטה הפתוחה בוחרת לשרת את הנרטיב של ארגון הטרור הרצחני חמאס, אותו הוא עמל לפתח לאורך המלחמה, ולנסות לצייר תמונה מעוותת כביכול המלחמה מגיעה מתוך 'תאוות נקם', ולא מתוך צורך ודרישה הכרחית ונצרכת להכריע את הטרור ולתת ביטחון לתושבי מדינת ישראל. לצערנו, האוניברסיטה יורקת בפרצופם של לוחמי צה"ל, ואנו קוראים לה לחזור בה באופן מיידי".