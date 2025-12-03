עדי ינון, שתעביר הערב (רביעי) הרצאה בפרוייקט 252, תחת הכותרת "רווקות באושר", היא דמות יוצאת דופן בנוף המרצים של "פרויקט 252", המיזם הפופולרי שמטרתו לסייע לרווקים ורווקות למצוא זוגיות.

הצטרפו למיזם שכבר עזר לאלפים - ועשוי לעזור גם לכם.

ינון, ירושלמית במקור וכיום תושבת מצפה רמון, היא מאמנת רגשית, מנחת קבוצות ומרצה לפסיכולוגיה חיובית וכרווקה היא מביאה קול שונה, אותנטי ומחובר לשטח.

בהרצאתה, תבקש ינון לאתגר את התפיסה הרווחת הרואה ברווקות רק שלב מעבר מתסכל. היא תציג כלים מעשיים מעולם הפסיכולוגיה החיובית שיכולים לשפר את הרווחה הנפשית גם בתוך ה"לבד". "זה קורה כרגע, זו המציאות", היא מסבירה. "עלינו לשאול את עצמנו - איך אנחנו יכולים לדאוג לרווחה הנפשית שלנו בתוך המסע הזה?".

ינון לא מסתפקת בתיאוריות. היא חיה את הדברים ביומיום, ומביאה דוגמאות אישיות ממסע חייה. "אני קודם כל מתאמנת דרך האתגרים שלי בחיים", היא מעידה.

המסע האישי שלה כולל החלטות אמיצות, כמו המעבר לעמק החולה לשני שש שנים ואחריו למצפה רמון לפני כשנתיים, בעקבות המלחמה. "הגשמתי חלום לגור ליד הטבע", היא מספרת. הבחירה הזו, כמו בחירות אחרות בחייה, נובעת מהרצון לחיות חיים מלאים ומשמעותיים כאן ועכשיו, ולא לחכות ש"החיים האמיתיים" יתחילו רק אחרי החתונה.

ינון משלבת בעבודתה שני עולמות תוכן מרכזיים: פסיכולוגיה חיובית ושיטת ימימה. היא מסבירה כי הפסיכולוגיה החיובית, שנוסדה על ידי מרטין סליגמן, מבקשת לחקור מה הופך אנשים למאושרים ולבעלי חוסן. "לא הגיוני שנחקור רק מה שלא עובד בנפש. שנעסוק בדיכאון וחרדה בעיקר. הגיע הזמן שנשאל מה יהפוך אותנו להיות מאושרים, שמחים ומסופקים". את הכלים הללו היא מיישמת בעבודתה במרכז מיטיב של אוניברסיטת רייכמן, שם היא מלווה צוותי חינוך, רשויות ומפונים.

מחפשים דרך אחרת להתקדם בזוגיות? תתחילו בפרויקט 252.

היא מציינת כי השינוי הפנימי העמוק ביותר התרחש אצלה בזכות השילוב של הכלים הללו בחייה האישיים. "לולא הכלים שרכשתי הייתי חיה חיים די כבויים, ובעיקר על ציר התפקוד או ההישרדות, כביכול רק לעבור את התקופה הזו בשלום", היא מודה בגילוי לב. "מי היה מאמין שאני אגיע לגיל הזה ועדיין אהיה רווקה".

השינוי המהותי ביותר שהיא מצביעה עליו הוא ב"דיבור הפנימי". אם בעבר הקול הפנימי שלה היה שיפוטי וביקורתי בנוסח 'למה את כל פעם מפספסת?', היום הוא חומל ותומך. "לדבר לעצמי כמו החברה הטובה, לדבר בעדי ולא נגדי, לתת לעצמי חיבוק".

לסיום, ינון חולקת את "טיפ הזהב" שלה למחפשי זוגיות, דרך סיפור על חלום שחלמה חברה: החברה ראתה אותה בחלומה מגשימה את עצמה ומשמיעה את קולה בעולם, ורק לאחר מכן יושבת בנחת עם בן זוגה.

"החלק הראשון הופיע לפני החלק השני", היא מדגישה. המסר שלה חד משמעי: "צריך להשקיע ולשאול מה עושה לי טוב, במה אני טובה, איך אני יכולה להביא את הקול שלי בעולם, בלי לתת לרווקות לצבוע את כל הקיום שלי".

היא מאמינה שכאשר אדם מחובר לשליחות ולחוזקות שלו, הוא הופך לממגנט. "היום אני יכולה להגיד בגאווה שאני מלמדת אימהות וסבתות, וכל כך הרבה נשים עושות איתי את הדרך הזו, כי אני מחוברת לאלמנט שלי ולשליחות שלי".

הצטרפו לפרויקט 252 - כי מגיע לכם הרבה יותר מרק "לעבור את התקופה הזו בשלום".