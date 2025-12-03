הפרשן הפוליטי עמית סגל פרסם הבוקר (רביעי) פוסט חריף ברשתות החברתיות נגד כתבי חדשות 13, ובו האשים את הערוץ בנרמול הסתה ואלימות פוליטית.

"לפני כשבועיים הטוויטר התפחם קלות מרוב זעזוע על כך שהאשמתי את ערוץ 13 בנרמול אלימות, והצעתי להם לעשות חשבון נפש, כל זאת אחרי ריסוס כתובת גרפיטי מוזרה סמוך לערוץ", פתח סגל את דבריו.

לדבריו, בעוד שהתברר כי הריסוס בוצע על ידי אדם תמהוני שלא היה מודע למיקומו של הערוץ, הרי שכתבה בערוץ הציגה באופן חיובי את יולנדה יבור שנעצרה בשבוע שעבר בגין הסיתה בוטה נגד ראש הממשלה.

הוא הוסיף: "לו היה מדובר בעלון שבת של כהנא חי בשנות אוסלו הייתם שומעים שלושים שנה על העיתונאי שפרגן למסיתה למרד ואלימות, אבל מדובר כאן ביקירי מערכת אכיפת החוק, גמלים נטולי מראה אחורית להתבונן בדבשתם, ולכן הם יכולים מצד אחד 'להצדיע' ליבור על מסירותה וה'נכונות להיעצר' ומצד שני לזעוק מרה על אלימות נגדם".

אחת מהטענות המרכזיות של סגל מתמקדת בדברים שאמרה יבור על ראש הממשלה: "יבור קראה לעשות לנתניהו מה שעשו לצ'אושסקו - מוות ביריה, כזכור".

לסיום ציין: "מאז אני מחכה להבעת חרטה או סתם גינוי קטן. אבל יש לי תחושה שאחכה עוד לא מעט זמן".