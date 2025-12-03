אחרי קיץ שחם ויבש, ואחרי סתיו שכמעט לא ראינו בו גשם, עכשיו מגיעה מערכת שמשלבת הכול ביחד: שרב כבד, רוחות מזרחיות עזות, ומיד אחרי זה - גשמים טרופיים ושיטפונות מסוכנים בכל הארץ.

צחי פלג, המכונה "ד"ר מזג האוויר", פרסם אזהרה דרמטית ברשתות החברתיות. הוא מתחנן לציבור: "אני מתחנן אליכם - תשמעו. אל תיקחו סיכונים. הרבה מאוד כבישים במרחב הנגב ייחסמו בגלל השיטפונות, ולא סתם שיטפונות - שיטפונות מאוד מאוד מסוכנים."

היום, רביעי, כבר מתחיל להרגיש את החום. עננות תכסה את השמיים, הטמפרטורות יטפסו, ויהיה חם מהרגיל. רוחות מזרחיות יורגשו בעיקר בצפון ובהרים, ובערב ייעשה קצת אובך. הטמפרטורות: ירושלים 19 מעלות, תל אביב 23, באר שבע 25, אילת 27.

ביום חמישי ימשיך להתחמם. מעונן חלקית, חם מהרגיל, רוחות מזרחיות חזקות ואובך קל.

יום שישי יהיה היום החם ביותר של השבוע. שרב כבד בכל הארץ, עם רוחות מזרחיות חזקות מאוד בצפון ובהרים - עד 100 קילומטר בשעה. בשעות אחר הצהריים ייתכנו טיפות גשם מקומיות בצפון. באילת הרוחות עשויות להרים את מפלס הים ולגרום לגלים של 30-40 סנטימטר.

בשבת הכול משתנה. עדיין יהיה חם ושרבי, עדיין יהיו רוחות מזרחיות חזקות - אבל במהלך היום יתחיל לרדת גשם בדרום. הגשם יתחזק, ילווה בברקים וברד, ויתפשט לכל הארץ. באילת צפויים 20-30 מילימטר - כמות שתגרום להצפות. פלג הזהיר: "הצפות בעיר אילת - קחו את זה בחשבון".

הבעיה האמיתית היא הנחלים. כל הנחלים מדרום לבאר שבע יעלו על גדותיהם. פורסמה אזהרת שיטפונות חמורה. יש מחלוקת על השעה המדויקת שבה יתחיל הגשם, אז צריך להמשיך לעקוב אחר התחזיות.

ביום ראשון יגיע השיא. התקררות חדה - הטמפרטורות ירדו לרמות רגילות, ניגוד מוחלט לשרב של יום קודם. עד הצהריים ימשיך גשם עם רעמים וברד, בעיקר בהרים, בדרום ובמזרח. בחרמון צפוי שלג. אזהרת שיטפונות חמורה תישאר בתוקף. אחרי הצהריים הגשמים יפסקו מהר.

פלג קרא למי שתכנן לנסוע לאילת או לצאת ממנה בשבת וראשון: "תבטלו את זה. בטלו. קאט, קאט, קאט. לא לקחת סיכונים." הוא הזהיר שכמות גדולה של מים תרד, והשיטפונות יהיו מסוכנים מאוד.

ביום שני הטמפרטורות יהיו רגילות, וייתכנו גשמים בחוף הצפוני. אבל זה לא הסוף - בלילה יש היתכנות למערכת חזקה ממערב.

האזהרה של "ד"ר מזג האוויר" מצטרפת לאזהרות הרשמיות של השירות המטאורולוגי והמשטרה. המסר פשוט: מזג אוויר קיצוני מגיע, והסכנות אמיתיות. מי שתכנן נסיעה לדרום בסופ"ש צריך לבטל ולהישאר בבית.