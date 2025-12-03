החורף שבפתח מביא עמו את הרצון למרק חם, עשיר ומנחם. כזה שממלא את הבית בניחוחות ירושלמיים ומחזיר לטעמים של פעם.

לכבוד העונה הקרה, פנינו ליהודית יחזקאל, בעלת מסעדת “יהודית” שפועלת בלב שוק מחנה יהודה מאז 1986, וביקשנו ממנה לחשוף את המתכון הסודי למרק השעועית האגדי שלה.

יהודית הסכימה לחשוף את המתכון המקורי, שמבוסס על שעועית, תיבול עדין, עגבניות וציר בשר שמבושל במשך שעות. "הסוד טמון בציר", היא אומרת, "הוא מעניק למרק עומק טעמים וניחוח ביתי שאין שני לו".

ההכנה כוללת שלבים פשוטים אך מדויקים: קירמול בצלים, פתיחת טעמים בתערובת עגבניות ותבלינים, בישול ממושך של השעועית יחד עם ציר הבשר ומים, עד לקבלת מרקם עשיר וסמיך. תוספת של לאפה חמה או פרוסת לחם הופכת את המנה לארוחה חורפית מושלמת.

מצרכים:

• 2 כוסות שעועית מושרית ללילה במים

• 2 בצלים

• 4 כפות עגבניות מרוסקות

• 3 כפות רסק עגבניות

• כף פפריקה מתוקה

• כפית פלפל שחור

• כף מלח

• כפית כורכום

• כפית חוואיג’ למרק

• 2 כוסות ציר בשר מצומצם (מומלץ מבשר זרוע מספר 8)

• 2 ליטר מים

אופן ההכנה:

1. מחממים מעט שמן בסיר גדול, קוצצים את הבצלים לקוביות בינוניות ומקרמלים עד להזהבה.

2. מוסיפים את העגבניות המרוסקות, רסק העגבניות והתבלינים ומערבבים היטב לפתיחת הטעמים ומוסיפים את המים הרותחים ואת ציר הבשר.

3. מסננים את השעועית המושרת ומוסיפים לסיר יחד עם ציר הבשר והמים.

4. מביאים לרתיחה, טועמים ומתקנים תיבול.

5. מבשלים על אש בינונית כשעתיים, עד שהשעועית מתרככת. אם חסרים נוזלים - מוסיפים כוס מים.

6. ממשיכים לבשל על אש קטנה כשעה נוספת להסמכת המרק ולקבלת מרקם עשיר וסמיך במיוחד.

הסוד של יהודית טמון בציר הבשר שמתבשל במשך שעות ומעניק למרק עומק טעמים ייחודי וניחוח ביתי.

תוסיפו לצידו פרוסת לחם טרי או לאפה חמה - ויש לכם ארוחה חורפית מושלמת שמחממת את הגוף והלב.

המסעדה של יהודית יחזקאל היא חגיגה של טעמים אותנטיים: גריל פחמים שעליו נצלים בשרים משובחים, סלטים טריים בהכנה ביתית ולאפות חמות מהטאבון - חוויה ירושלמית מלאה נשמה, ריח וטעם של בית.