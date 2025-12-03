בישיבת בני עקיבא בעלי נערך טקס הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו של ד"ר דניאל יעקבי, תושב יקיר, שנרצח בשנת 2006. יעקבי נמצא ללא רוח חיים ברכבו סמוך לקלקיליה.

במעמד השתתפו מאות בני אדם, בהם בני משפחתו של ד"ר יעקבי, תלמידי הישיבה, תושבי האזור ונציגים מהמועצה האזורית מטה בנימין. האירוע כלל תהלוכת ספר תורה ברחבי מתחם הישיבה והרקדה בהובלת הזמר הראל טל ולהקתו.

לישיבה קשר הדוק עם משפחת הנרצח: בנו של ד"ר יעקבי, הרב יהונתן יעקבי, משמש כרב מחנך במקום, ונכדו - הקרוי על שמו - נמנה עם תלמידי הישיבה.

בישיבה הדגישו את משמעות המעמד כתזכורת להמשכיות ולבחירה להמשיך את דרכו של הנרצח דווקא באמצעות חינוך ותורה.

ראש הישיבה, הרב עובדיה בן משה, אמר במהלך האירוע, "הרוצחים המתועבים, הארורים והשפלים חשבו שהם יפסיקו את קול התורה. דניאל היה רופא, תלמיד חכם ונר לכולנו. ספר התורה שנכנס לתוך הישיבה הוא בעצם קריאת כיוון לכל אחד מאיתנו לעלות קומה ב'ודבק ליבנו'. זו לא סיסמה, זה דרך חיים".

האירוע התקיים במסגרת יום עיון חינוכי שכותרתו "דרך אמונה בחרנו", במסגרתו נערכו שיעורים, שיחות ופעילויות לחיזוק הזהות הרוחנית של התלמידים.

בין הדוברים ביום העיון: שרית ואוהד לפידות, הוריה של תפארת ז"ל שנרצחה במסיבת הנובה, ורבנים מיישובי הסביבה: הרב חגי לונדין, הרב אברהם שילר, הרב דניאל שרשבסקי והרב יהונדב דרורי.