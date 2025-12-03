אלירן ברדוגו, אחד המפיקים הגדולים ביותר בישראל, התראיין בפודקאסט של אבי שושן, ונזכר בדמעות כיצד המורים שלו, לאורך כל שנות הלימודים כמעט, לא האמינו בו ועל ההתמודדות עם המצב הקשה הזה.

ברדוגו נולד למשפחה מרובת נפשות בטבריה והוא נזכר בדמעות ברצון שלו להיות מוערך על ידי הוריו. "אבא שלי נפטר לפני אחד עשר חודשים. הוא היה שתקן. הייתי בא ומספר לו שהייתי עושה כך וכך. הוא היה מגיב 'בסדר, תמשיך'".

בקול חנוק סיפר: "כשהיינו ילדים קטנים, לכל אחד יש חלום של אוטו. כולם שמו פרארי ואני שמתי 'פורשה'. ביום שקניתי את האוטו לא חיכיתי דקה ונסעתי ישר לטבריה לאבא שלי ואמרתי לו רד. הגשמתי את החלום שלי. הוא אמר לי 'בני, צניעות. למה אתה צריך ככה לנקר לכולם את העיניים? יש מלא עין הרע'. הייתי צריך להסביר לו במשך שעה מה זה בשבילי. הוא לא הבין בכלל מה המשמעות של זה. הרי האוטו הוא סתם פח. אבל זה לנפש ולנשמה שלי לאחר שכל החיים המורים אומרים לאבא ואמא שלך: 'לא יצא ממנו כלום, הוא יצא עבריין או נרקומן'".

המפיק המשיך בכאב: "זה היה כך כמעט כל החיים, עד ששני מורים בבית הספר בכיתה י"א או י"ב קלטו אותי. פתאום התחלתי לעשות דברים שלא האמנתי שאני מסוגל להם. פתאום האמינו בי. באדם שכל החיים רק דרכו עליו. הגעתי לערב מחזור עליתי לבמה ותהיתי 'איפה כל המורים שלי?' והם ציפו למילה טובה. אמרתי להם: 'אמרתם לי שלא יצא ממנו כלום. אז הנה - יצא' וירדתי מהבמה. זו היתה סגירת מעגל הכי גדולה בעולם. באותו רגע אמרתי לעצמי: 'עזבו אותי. איזה סבל גרמתם להורים שלי. כל החיים גרמתם להורים שלי סבל שלא רוו ממני נחת. פעם אחת לא אמרו להם מילה טובה עלי. לא היתה טיפת הערכה מכיתה א'".