בשיעור שנשא השבוע ראש ישיבת שיח יצחק, הרב נעם סמט, התייחס הרב למחלוקת הציבורית סביב חוק הגיוס ולוויכוח העמוק שהתעורר סביבו.

לדבריו, הדיון הציבורי אינו עוסק רק בשאלת גיוסם של בני הישיבות החרדיות אלא בשאלה רחבה ומהותית יותר על אופיו של בית המדרש.

הרב סמט אמר כי בחברה הישראלית, ובעיקר מאז פרוץ המלחמה, עלתה מחדש השאלה המוסרית והלאומית ביחס להשתתפותה של החברה החרדית בנשיאת הנטל. עם זאת, לדבריו, “אנחנו מנהלים כאן דיון שבהרבה מובנים הוא עמוק יותר וקשור לשאלות תשתיתיות מאוד”.

לדבריו, הוויכוח האמיתי הוא על מה שמתרחש בתוך בית המדרש ועל המודל הרצוי של בן תורה. הוא תיאר את בית המדרש הציוני־דתי כמי שלקח על כתפיו משימה ל“הצעיד את עולם התורה קדימה אל הקומה הבאה שלו”, לעומת עולם התורה החרדי שלדבריו “הוא עולם קפוא, ניסיון להחזיק איזשהו סוג של קופסת שימורים שבתוכה עולם התורה הליטאי השתמר”.

הרב סמט הדגיש כי דמותו של בן התורה הרצוי אינה מצטמצמת בלמידה מנותקת מן המציאות, אלא בתורה הצומחת מתוך מגע עם העולם ותהליכיו. לדבריו, בתי המדרש הציוניים־דתיים “לקחו על עצמם משימות כבדות משקל” והם ממשיכים לפתח תורה חיה ומתפתחת, המכוונת להתמודדות עם האתגרים של דור זה.

לדבריו, האחריות על המשך צמיחתו של עולם התורה מוטלת כיום על כתפיו של בית המדרש הציוני־דתי, ועליו “לקחת את התורה אל הצעד הבא שלה”, תוך מענה לשאלות העומק שמעלה המציאות הישראלית.