סגן ראש העיר אלעד, יניב בדלוב, ויו"ר מאבק התושבים מראש העין ושער השומרון, רני גבריאל, השתתפו היום בדיון בוועדת הפנים של הכנסת והתריעו מפני מחדל חמור בזיהום האוויר והיעדר האכיפה, אשר לדבריהם מסכן את חיי עשרות אלפי תושבים.

בדלוב אמר לערוץ 7 כי העיר אלעד, המונה כ־50 אלף תושבים, סובלת ממכת שריפות מתמשכת ומחוסר מודעות ציבורית. "המצוקה של אלעד היא מאוד מאוד גדולה, קודם כל אין מודעות", טען, "אנחנו קמים לריחות של שריפה ועד היום אף אחד לא ידע מה מקור הריח". הוא הגדיר את התופעה כ"טרור לכל דבר" ואמר כי יש להילחם בה בנחישות.

בדבריו ציין כי תושבי העיר חיים תחת ענן עשן מסוכן, בכל שעות היממה, והזהיר מהשלכות בריאותיות חמורות. "יש תמותה שקטה, יש מחלות, זה מסרטן, זה טרור לכל דבר", אמר. עוד הוסיף כי אין טיפול בין־משרדי אפקטיבי וקרא לפעולה מיידית: "צריך לכבות את השריפות, ויפה שעה אחת קודם".

יו"ר המאבק רני גבריאל תיאר מציאות קשה עוד יותר בראש העין, והציג נתונים לפיהם העיר מדורגת במקום הראשון בארץ בזיהום אוויר. "אתה נושם חול ועשן", אמר, "המצב הוא כזה שאנחנו היום מתמודדים עם הרחבה של עוד מחצבה". לדבריו, הזיהום גרם לפגיעות בריאותיות חמורות ואף ללידות שקטות. "אשתי עברה את זה פעמיים, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות ככה".

גבריאל טען כי השריפות והמשרפות באזור מנוצלות בידי גורמים עברייניים ואף לפעילות עוינת, ואמר, "זה תשתיות טרור כי הפלסטינים דרך הזבל מבריחים את הנשק". הוא מתח ביקורת חריפה על גורמי האכיפה: "אין לנו כלים מנהלתיים. אין פה ריבונות ומשילות - וזה המפתח".

לסיום קרא גבריאל להקים יחידה משולבת לטיפול במפגעים: "צריך להקים יחידה שמורכבת מהשב"כ, מהמשטרה, מצה"ל - ורק אז זה ייפתר".