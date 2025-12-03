ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הבוקר (רביעי) לבית המשפט המחוזי בתל אביב להמשך עדותו בתיקי האלפים בהם הוא נאשם, והתובעת יהודית תירוש ממשיכה בחקירתה הנגדית בתיק 4000 (תיק בזק-וואלה).

"האינטרס שלי בוואלה לא היה בגלל השפעתה, אלא משום שחשבתי שיש פה הזדמנות אדירה להפוך את האתר ל־ynet, סוג של ערוץ 14 או גלי ישראל. הבנתי שיש פה אדם עם כלי בידו, שאף אחד לא מפריע לו. וכשהתייאשתי אמרתי נעבור למכירה. וגם על זה ויתרתי", הוסיף.

כבר בתחילת הדיון התעמת עו"ד עמית חדד, סנגורו של נתניהו, עם השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, כאשר קם להתנגד והשופטת דחתה אותו. "אדוני יוריד את הטון", אמרה לו.