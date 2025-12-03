קהילת השמשוני במודיעין, המונה כ-160 משפחות מהציבור הדתי-לאומי, פתחה בהליך לאיתור רב קהילה חדש שיחליף את הרב ערן דאום, אשר שימש בתפקיד בשנים האחרונות.

מדובר בקהילה מגוונת ובעלת חיי קהילה פעילים, בה מהווה בית הכנסת מוקד מרכזי לתפילה בנוסח ספרד, ללימוד תורה ולפעילות חברתית וחינוכית. בעבר כיהן בקהילה גם הרב חיים נבון.

על פי מודעה שפרסמה הקהילה, נדרש לתפקיד רב בעל השכלה תורנית רחבה, נעימות הליכות, יכולת הנהגה, ניסיון בהעברת שיעורים מגוונים ויכולת ליצור חיבור בין הדורות. מגורים בסמוך לבית הכנסת מהווים תנאי סף, וניסיון קודם ברבנות קהילתית מהווה יתרון.

בקהילה ציינו כי הם מייחלים לרב אשר "יוביל ברוח טובה, ייצור חיבור בין הדורות וישמש עמוד תווך רוחני", וחתמו את הפנייה במילים: "יזכנו ה' אלוקינו באיש אשר רוח בו וייתן מהודו עליו".