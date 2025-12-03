אירוע מוזר התרחש בשבת בעיר אשלנד, וירג'יניה, לאחר שדביבון פרץ לחנות משקאות חריפים, פתח בקבוקי אלכוהול, שתה מהם והתמוטט שיכור על רצפת השירותים.

לפי הדיווחים בתקשורת המקומית, הדביבון חדר ככל הנראה דרך תקרת המבנה במהלך הלילה, ונחת ישירות ליד מדפי הוויסקי.

מצלמות האבטחה תיעדו את החיה פוסעת בנחישות לעבר המדפים התחתונים, שם החלה לשבור בקבוקים, לפתוח פקקים ולשתות מתוך הבקבוקים.

הדביבון, שלא עמד בכמות המשקאות, נמצא כעבור שעות כשהוא שוכב על רצפת השירותים בחנות, מעורפל, אך ללא פציעות. עובד המקום שהגיע לפתוח את החנות בשעות הבוקר הבחין בבלאגן - ובדביבון השרוע.

אנשי יחידת הגנת בעלי החיים של מחוז הנובר הוזעקו למקום, אספו את הדביבון והעבירו אותו לבדיקה. לאחר שהתאושש מההרפתקה האלכוהולית, הוא שוחרר חזרה לטבע.

בחנות דיווחו על נזקים משמעותיים: בקבוקים מנופצים, מדפים פגועים ורצפה מוצפת באלכוהול.