פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד תושב הנגב, שצרך תכנים של ארגון דאעש והחל לתכנן פיגוע נגד חיילים.

כתב האישום הוגש בתום חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי ויחידת פח"ע נגב במשטרה.

מכתב האישום עולה כי החל משנת 2020 גלש הנאשם בערוצים ייעודיים של דאעש, ולאחר מכן החליט לבצע פיגוע דקירה בתחנת אוטובוס בבאר שבע.

לצורך כך רכש סכין, התאמן על שימוש בה וחיפש סרטוני הדרכה ברשת. בהמשך החליט לנסות לבצע את הפיגוע באמצעות מטעני חבלה או חגורת נפץ, וחיפש סרטונים להכנת חומר נפץ.

לאחר אירועי ה-7 באוקטובר החליט הנאשם לבצע את הפיגוע בשם חמאס ולא בשם דאעש. בחודשים האחרונים עסק בהכנת מטענים מאולתרים, אך בשל חשש מתפקודם ניסה ללא הצלחה להשיג אקדח.

שני המטענים שייצר הושלכו לפח בסמוך לביתו לאחר שהחליט להחליפם במטען פשוט יותר.

הוא נאשם בעבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות, אימונים או הדרכה למעשה טרור וניסיון לפעולה בנשק למטרות טרור.

בהודעה משותפת של שב"כ ומשטרת ישראל נמסר כי "מדובר בסיכול משמעותי, השופך אור על השפעת ארגון הטרור דעא"ש בישראל, אשר בהשראתו בוצעו בעבר פיגועים רצחניים".