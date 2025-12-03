הרמטכ"ל וח"כ לשעבר גדי איזנקוט, יו"ר רשימת "ישר! עם איזנקוט", שיגר היום (רביעי) מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד ערוץ 14 והפרשן הצבאי נועם אמיר.

במכתב, שנשלח באמצעות משרד עורכי הדין "שיבולת", נטען כי פורסמו נגדו שורת פרסומים שקריים ופוגעניים כחלק מקמפיין מתוזמן לפגיעה בשמו הטוב ובמעמדו הציבורי.

מכתבו של איזנקוט

המכתב מתייחס לדיווחים בערוץ 14 ובתחנת גלי ישראל בנוגע להתנהלותו של איזנקוט בשנת 2021, עת כיהן כיו"ר חברה ציבורית. לדבריו, מדובר בפרסומים חסרי ביסוס ובאופן הפוגע בעקרונות ההגינות העיתונאית.

במכתב נדרשים הערוץ והפרשן להפסיק את הפרסומים, להתנצל פומבית ולתרום סכום של 500 אלף ש"ח לארגון נכי צה"ל.

עורכי דינו טוענים כי מדובר ב"הנדסת תודעה" הפועלת לקידום ראש הממשלה תוך פגיעה מכוונת במועמדים אחרים.

איזנקוט עצמו מסר: "לא אתן יד להמשך הרעלת השיח הציבורי. עם ישראל צריך להדוף ולשים סוף לכל מה שמחליש ומפלג אותנו. אסור לשתוק ולעבור לסדר היום כשערוץ תקשורת מפרסם מידע שקרי באופן מודע ומכוון, ופועל בצורה עקבית וישירה לפגוע בכל מה ובכל מי שמהווה אלטרנטיבה לשלטון נתניהו ללא בסיס, ללא בדיקה וללא סימוכין".

הוא הוסיף: "הפצת כזבים במסווה של חדשות רק כדי לשרת אינטרסים פוליטיים היא דבר פסול ומסוכן לחברה כולה. מאסנו בשקרים, שאומרים לנו מה לחשוב ואיך לחשוב. הגיע הזמן לחזור לאמת, לחזור לעצמנו. לא אתן יד להמשך הרעלת השיח הציבורי. לציבור הישראלי מגיע יותר".