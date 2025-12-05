בצל המתיחות הביטחונית הגוברת ביהודה ושומרון, והניסיונות הבלתי פוסקים של ארגוני הטרור להבעיר את השטח, רשמה השבוע חטיבת בנימין הישג מבצעי ומודיעיני.

בפעילות ממוקדת ומתוכננת היטב, פשטו כוחות צה"ל על משרדים של אגודה חקלאית פלסטינית, אשר בפועל שימשה כזרוע כלכלית וארגונית של החזית העממית. הפעילות, שכללה החרמת חומרים, איטום משרדים ופגיעה בצינורות המימון של הארגון, היא רק קצה הקרחון של המערכה המתנהלת מדי לילה בסמטאות הכפרים ובערים הפלסטיניות.

סגן אלוף א', מפקד גדוד רם בחטיבת בנימין, מספק בשיחה עם ערוץ 7 הצצה לתוך שיקולי הפיקוד, האתגרים המשתנים והתפיסה ההתקפית שמובילה את כוחות צה"ל בגזרה.

עבור סא"ל א', הפעילות כנגד האגודה החקלאית אינה עוד מבצע שגרתי, אלא חלק מפאזל מודיעיני ומבצעי מורכב שנבנה לאורך זמן. הוא מקפיד לשים את הדברים בפרופורציה הנכונה ולא להתרשם מהשם התמים של הגוף עליו פשטו לוחמיו. "אגודה זו מילה יפה. מדובר בארגון שמבצע פעילות טרור משמעותית".

הקצין ומדגיש את החשיבות האסטרטגית של הפגיעה במימון הטרור. ההבנה בצה"ל היא שהטרור אינו צועד רק על קיבתו או על נשקו, אלא בעיקר על הממון המניע אותו. "עולם הכסף של ארגוני הטרור הוא רגל מאוד משמעותית שלהם, שאנחנו בפעילות הזאת גדענו באופן משמעותי".

סגן אלוף א', מפקד גדוד רם בחטיבת בנימין צילום: דובר צה"ל

הפעילות הכלכלית היא רק נדבך אחד בתוך מציאות מבצעית אינטנסיבית ושוחקת. גדוד רם, שבמקור משתייך לחטיבת החילוץ וההצלה של פיקוד העורף, הפך בשנה האחרונה לכוח חי"ר התקפי לכל דבר ועניין, המבצע תעסוקה מבצעית ממושכת בגזרת בנימין. המעבר מאימוני חילוץ ללוחמה בטרור יומיומית הוא חד, אך הגדוד הוכיח את יכולותיו בשטח. "הגדוד שלי פה כמעט שנה. בממוצע כמעט בכל לילה יש פעילות מבצעית מכל הסוגים. ממעצרים של מבוקשים ועד לחיפושי אמצעי לחימה ועד לפעילות כמו שעשינו לפני כמה ימים". האינטנסיביות הזו היא שגרת חייהם של הלוחמים והמפקדים. הם פועלים בתוך שטח עוין, בחיכוך מתמיד עם האוכלוסייה, במטרה אחת ברורה: למנוע את הפיגוע הבא.

התחושה בשטח היא של מתיחות מתמדת, של זירה חמה שמאיימת להתפרץ בכל רגע. סא"ל א' מודה כי התחושה היא שמשהו באוויר השתנה. השקט היחסי, לדעתו הוא תוצאה של עבודה קשה ומאומצת "וצריך לעבוד יוד יותר קשה בשביל ששום דבר לא יגדל". המשוואה פשוטה: ככל שצה"ל פועל יותר בעומק השטח, כך סוכלו יותר התארגנויות טרור בעודן באיבן.

עבור סא"ל א' באופן אישי, המלחמה הנוכחית החלה עוד הרבה לפני הפעילות בבנימין. בבוקר השבעה באוקטובר, הוא מצא את עצמו בלב התופת בחוף זיקים, שם התנהל אחד הקרבות ההרואיים של אותה שבת. "היה שם קרב מאוד מאוד משמעותי של המפקדים שלנו בבסיס ההכשרה".

הניסיון הקרבי הזה, ההיתקלות הישירה עם האויב פנים אל פנים בסיטואציה של הפתעה מוחלטת, עיצבה ללא ספק את תפיסת הפיקוד שלו ואת הדרך בה הוא מנהל את המערכה ביהודה ושומרון. הלקח המרכזי מאז פרוץ המלחמה הוא הסרת הכבלים ושינוי כללי המשחק בכל הנוגע לחופש הפעולה של צה"ל.

אם בעבר היו אזורים שנחשבו רגישים יותר או מוגבלים לכניסה, הרי שהיום המציאות שונה בתכלית. "צריך להגיד שמאז תחילת המלחמה אנחנו עובדים כמעט כל לילה בחופש פעולה מוחלט", הוא מצהיר בביטחון.

המסר לאויב ברור וחד: אין מקום מסתור, ואין ערי מקלט. "כמובן שצריך לעשות את הפעולות הנכונות אבל העבודה היא משמעותית, חופש הפעולה הוא משמעותי מאוד, וצריך להמשיך לעבוד בשביל שנשמר את חופש הפעולה הזה".

הלחימה ביהודה ושומרון היא מלחמה של למידה והשתנות. אין דין כפר אחד כדין משנהו, והאויב לומד, משתכלל ומנסה לאתגר את כוחות הביטחון בדרכים יצירתיות. סא"ל א' מתאר מציאות דינמית, המחייבת גמישות מחשבתית וטקטית בכל רגע נתון. "כל פעם יש אתגרים אחרים וכל שטח מהווה אתגר שונה. כל כפר יש לו מאפיין שונה ומסוים, בין אם זה באויב ובין אם זה בקרקע". ההתאמה הזו אינה עניין של מה בכך. היא דורשת מהמפקדים ומהלוחמים יכולת אדפטציה מהירה, לעיתים תוך כדי תנועה באותו לילה עצמו. "אתה נדרש להתאים את עצמך ממש כל יום, אפילו לפעמים בפעילות אחת לכמה מרחבים שונים עם אויב שונה וקרקע שונה".

בלב התפיסה המבצעית של סא"ל א' עומד עיקרון מנחה אחד, שהוא אולי הלקח החשוב ביותר של צה"ל בשנה האחרונה: היוזמה. לא עוד המתנה לתגובה, אלא הקדמת תרופה למכה. "לדעתי הסיפור נעוץ בתהליך הלמידה. ללמוד את האויב יותר ממה שהוא לומד אותך ולהגיע אליו לפני שהוא מגיע אליך".

המשפט "ההגנה הכי טובה היא התקפה" אינו קלישאה עבור מפקד גדוד רם, אלא תוכנית עבודה סדורה. "זה מה שאנחנו עושים פה כמעט כל לילה", הוא מסביר. המגוון הרחב של איומים, החל מטרור עממי של אבנים ועד מטעני חבלה קטלניים, מחייב את הגדוד להחזיק ארגז כלים מבצעי רחב ומגוון. "אני צריך עם הכוחות שלי, עם הגדוד שלי, להשתנות בהתאם למה שקורה בשטח לפני שהאויב למד אותי, ולהגיע אליו קודם".

דוגמה מוחשית לתפיסה הזו התרחשה ממש ביממה האחרונה. בעקבות פיגוע טרור שהתרחש בבנימין והבנה מודיעינית של התפתחות הדברים בשטח, קיבל סא"ל א' החלטה פיקודית מהירה לשנות את דפוסי הפעולה ולפעול באופן יזום במרחבים המועדים לפורענות. הפעולה לא הייתה נקודתית, אלא רחבה ומשולבת, ונועדה לשדר מסר של שליטה ונוכחות. "בהחלטה מבצעית שקולה לאור הערכת מצב, הגדוד שלי במקביל נכנס לשלושה מקומות בכפרים שונים, למקומות שונים, כדי לייצר, נקרא לזה שליטה מבצעית במרחבים שמטרידים אותנו. כך הערכת מצב בשטח הפכה לפעילות בהתאם למציאות המשתנה".