קבוצת מפגינים חרדים קיצונים בברוקלין מחתה אמש (ג') נגד אחד ממנהיגי הציבור הליטאי בישראל הרב משה הלל הירש המבקר בימים אלה בשכונת בורו פארק בברוקלין, ניו יורק.

המחאה התקיימה על רקע חוק הגיוס בישראל ועמדתו של הרב בנושא.

שוטרי משטרת ניו יורק יחד עם מאות תושבים מקומיים התייצבו במקום כדי לחצוץ בין המפגינים לראש הישיבה, שנכנס למקום האירוע ללא הפרעות.

מדובר באירוע גדול של תלמידי ישיבת סלבודקה המתגוררים בארצות הברית שהתקיים במקום.

גורמים בציבור החרדי המקומי הביעו מחאה נגד המפגינים כשהם מזכירים כי קבוצות דומות ביצעו מחאות קיצוניות גם בעבר נגד רבנים בכירים אחרים בעקבות עמדותיהם בנושאים רגישים הקשורים לעולם הישיבות והגיוס לצבא.