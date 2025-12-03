בימים אלו מקדם שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', רפורמה מקיפה במשק החלב, שמטרתה המוצהרת היא הוזלת יוקר המחיה והגדלת ההיצע. אולם, לטענת איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב, מדובר במהלך הרסני בעל השפעות קשות.

"זו רפורמה של סיסמאות, שמאחוריהן אין שום דבר", פותח שניידר במתקפה חריפה בשיחה עם ערוץ 7. הוא מדגיש כי בעוד העולם כולו נערך למשבר מזון עולמי, שבו "הקרב יהיה על מקורות המזון של האוכלוסייה", ישראל בוחרת דווקא לחסל ענף חקלאי משגשג ומוביל עולמית. "אין אף מדינה בעולם שבימים אלו עוסקת בלחסל ענף חקלאי שלם, כמו ענף החלב".

ההבטחה הממשלתית המרכזית היא הוזלת מחירי מוצרי החלב לצרכן - ולטענת שניידר מדובר באחיזת עיניים. "אם אנחנו רוצים לבדוק בכמה יוזל המחיר - קרטון חלב יהיה זול יותר ב-38 אגורות. גביע אשל או גביע לבן ירד ב-7.5 אגורות בלבד".

הוא פונה ישירות לשר האוצר סמוטריץ'. "אדוני שר האוצר, אם מישהו מכר לך סיפורים שאתה תהיה כחלון החדש כמו ברפורמת הסלולר, זה לא הולך להתרחש. אתה תהיה בדיחה ולא תביא את הבשורה שאתה רוצה".

שניידר תוקף את ההשוואה הפופולרית של מחירי החלב בישראל ובאירופה. "באירופה המדינה לא מחסלת את הרפתנים. היא נותנת תמיכה ישירה לחקלאים בסבסוד הוצאות קרקע, באנרגיה, בוטרינריה. זה מסתכם ב-13 אחוז מהמחיר".

בנוסף, הוא מציין את הפער במע"מ ואת עלויות הכשרות הייחודיות לישראל שמייקרות, לדבריו, את הייצור בכ-15%.

המחיר הכבד ביותר של הרפורמה, לדברי שניידר, יהיה סגירת מאות רפתות בפריפריה. "לפי הרפורמה בין 300 ל-400 רפתות יפרשו מייצור החלב כבר בשנה הקרובה. המשמעות היא פגיעה אנושה בהתיישבות בערבה, בבקעה ובכל המשק המשפחתי בגולן".

שניידר גאה במערכת תכנון משק החלב בישראל, המבוססת על "ביג דאטה" ומאפשרת דיוק של חצי אחוז בתכנון הייצור השנתי. "אין לזה אח ורע בעולם, את כל זה הולכים להשמיד", הוא מתריע. הרפורמה, לדבריו, תמחק את המערכת הזו ו"תפתח את השוק לייבוא פרוע, שיביא בסופו של דבר לעליית מחירים ולחוסר ודאות".

לסיום הוא מציע פתרון חלופי: תמיכה במחלבות קטנות ובינוניות באמצעות מענקי השקעה, דבר שיפתור את המחסור במוצרים מפוקחים ויחזק את התעסוקה בפריפריה. "אני יודע שזה לא כל כך מעניין את פקידי האוצר, אבל זה הפתרון הנכון", מסכם שניידר.