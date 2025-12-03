הרב יונתן מרקוביץ, הרב הראשי של קייב, פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה להפעיל את השפעתו על נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כדי להפסיק את הפגיעה החוזרת במקומות קדושים ובמוסדות יהודיים ברחבי אוקראינה.

הפנייה באה בעקבות שורת תקיפות של הצבא הרוסי שפגעו במוסדות יהודיים בתקופה האחרונה. רק בשבוע האחרון פגע טיל רוסי בבית הקברות היהודי בחרקוב, ומקרים דומים אירעו גם בבתי עלמין נוספים ברחבי המדינה.

במכתב, שנשלח גם בהעתק לרבנים הראשיים לישראל, כותב הרב מרקוביץ: "מאז פרוץ המלחמה הקשה באוקראינה, אנו עדים, לצערנו, למקרים חוזרים ונשנים של פגיעה בבתי כנסת ובמוסדות יהודיים".

הרב פירט כי גם בתי כנסת מרכזיים הותקפו במהלך החודשים האחרונים: "נורו טילים לעבר בית כנסת בקייב ולעבר בית הכנסת המרכזי בחרסון, וכתוצאה מכך נגרם נזק רב לרכוש". לדבריו, בית הספר היהודי בקייב, אור אבנר חב"ד פרלינה, ספג פגיעה קשה לפני כשנה, "ובחסדי שמיים נמנע אסון בנפש".

הרב מרקוביץ פונה לנתניהו מתוקף מעמדו כראש המדינה היהודית ומערכת היחסים שלו עם ההנהגה הרוסית: "אבקשך להפעיל את מלוא השפעתך, בדרישה חד-משמעית כי יישמרו על המקומות הקדושים לעם היהודי". עוד הוא דורש שרוסיה תמנע "כל פגיעה עתידית בהם, בהתאם לנורמות הבינלאומיות ולכבוד הנדרש כלפי הדת היהודית ומוסדותיה".

"הפגיעה במוסדות יהודיים הפכה לתופעה מדאיגה ואנחנו מצפים מראש ממשלת ישראל לעמוד לצדנו בקול חד וברור", מסר הרב מרקוביץ. "מבני דת אינם זירת מלחמה וצריכים להיות מחוץ לתחום הלחימה. המקומות הקדושים של העם היהודי אינם זירת מלחמה".