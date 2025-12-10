לרגל י"ט בכסלו התארחה באולפן ערוץ 7 הרבנית ברכה שילת לשיחה על סיפור חייה והשליחות האישית והמשפחתית שלה.

את החיבור לחב"ד היא קיבלה כבר מגיל צעיר כשהוריה נחשפו לרבי מיליובאוויטש והתחברו לדרכו. כילדה היא פגשה את הרבי בעצמה. "זו הייתה חוויה בלתי נשכחת. זכור לי הרגע שבו ראיתי את הרבי בבית המדרש, ההתרגשות של הוריי לא הייתה ניתנת לתיאור. אמא שלי בכתה והייתה בהתרגשות גדולה".

בהמשך, כשגדלה והפכה לאמא, התחברה ברכה לשיעוריו של הרבי ולדרכו הייחודית שמובילה "לאהוב כל יהודי, ללא שיפוטיות, לראות את הצדדים הטובים בכולם".

לאחר חתונתם קיבלו על עצמם ברכה ובעלה להיות שלוחי חב"ד. "יש לנו שמונה ילדים בריאים ומקסימים. זכינו לכך בזכות תפילות רבות אצל הרבי ואצל בעל התניא". היא מדגישה את האיזון שקיים בין חיי המשפחה לבין השליחות שלה - תוך שהיא מציינת את התמיכה הרבה שהיא מקבלת מילדיה שמשמשים שותפים פעילים.

השליחות הייחודית של ברכה שילת אינה מוגבלת רק למשפחתה. היא מקדישה זמן ומאמצים רבים להדרכת נשים ובני נוער במסע רוחני המוביל לחיבור מחודש לתורה ולמצוות, במסע שמתחיל בבית ובסביבה הקרובה וממשיך אל הרבי מיליובאוויטש. "היו נשים שהיו רחוקות מהתורה, והן פתאום פותחות את ליבן ומתחברות בצורה שלא ציפינו", היא משתפת. הרבנית מספרת על קבוצות נשים מפורסמות שהשתתפו במסע של חב"ד והתרגשו לראות את השינוי המהיר במציאות חייהן בעקבות החוויה הרוחנית.

את הדגש היא ובעלה שמים על חינוך ומצוות. "החיבור הזה בין החומר לרוח, ההבנה שהחומר יכול להוות את הפלטפורמה לרוחניות, הוא קריטי", היא אומרת, ומוסיפה שעל אף החשיפה הגדולה והרעש שבחיים המודרניים, צמא לרוחניות ולחיבור יהודי אותנטי.

"הנוער היום צמא לשמוע, ללמוד ולהרוות את נפשו באמונה", היא אומרת בהתרגשות. "אני מאמינה שזה דור שמחפש את האור, ואנחנו כאן כדי להוביל אותו".