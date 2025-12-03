ח"כ אלי דלל (הליכוד) מתייחס בראיון לערוץ 7 להחלטתו להתמודד לראשות עיריית נתניה, לאחר פטירתה של ראש העיר מרים פיירברג.

דלל אמר כי נתניה חשובה לו וכי אהבת התושבים אליו מדרבנת אותו, "אני מתכוון להתמודד לראש עיריית נתניה, נתניה היא מאוד חשובה לי, אני אוהב את התושבים, התושבים אוהבים אותי".

דלל הדגיש כי הוא רואה עצמו כממשיך דרכה של פיירברג, "כממשיך דרכה אמשיך את חזונה של ראש העיר מרים פיירברג". הוא ציין את השפעתה הרבה על עבודתו, "שהייתה אבדה גדולה עבורי ועבור תושבי נתניה, היא הייתה מנהיגה אמיתית גם בשלטון המקומי וגם במישור הלאומי".

לדבריו, הניסיון שצבר לאורך שנים מעניק לו יתרון ברור, "הייתי ממלא מקום ראש העיר, סגן ראש העיר, הייתי מנכל העירייה, מנכל החברה לפיתוח נתניה, אין מישהו היום במוניציפלי שמכיר טוב את הנושא יותר טוב ממני בארץ וגם בתוך נתניה". הוא הוסיף כי ישמור על יציבות וצביון העיר, "אני איש מסורתי, אני חושב שבסופו של דבר העיר צריכה לשגשג ולפרוח בהרבה מאוד תחומים".

בהמשך הראיון התייחס דלל לפרויקטים שקידם לצד פיירברג עיקר, "אני הייתי יד ימינה של מרים, עבדנו כצוות, אם זה בנושא של איקאה, סלקום, כל זה עשינו ביחד, והבאנו לעיר תעסוקה, בנייה, שכונות חדשות". לדבריו, הוא מבקש להמשיך את דרכה, "ואני אשמח למלא את חזונה ולעשות את חזונה של מרים וליישם אותו גם בשנים הבאות".

דלל התייחס גם לשמועות בכנסת בנוגע להתנגדותו לחוק הגיוס וטען כי אין קשר בין ריצתו לראשות העיר לבין הדיון הפוליטי. "קודם כל אני אשמח מאוד שנתניהו יתמוך בי לראשות עיריית נתניה", אמר. לדבריו, הרעיון שמהלך זה יסייע בקידום חוק הגיוס אינו מדויק, "זה לא קשור. כבר אמרתי בעבר מה עמדתי לגבי חוק הגיוס".

לדבריו, חוק הגיוס שמקדם ח"כ ביסמוט מצריך תיקון, "צריך בו לא מעט תיקונים ואם יעשו בו תיקונים כי כל חוק שנכנס לוועדה הוא לא נשאר אותו דבר". הוא הוסיף כי במצבו הנוכחי, "החוק היום כמו שהוא, הוא לא כל כך טוב".