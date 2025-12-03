עידן אלכסנדר במתחם הנובה וידאו: נועם בן שלום, תמונה: שלומי אמסלם

שורד השבי עידן אלכסנדר לבש לראשונה מדי צה"ל מאז שוחרר מהשבי באירוע עם כאלף מנהיגים נוצרים.

אלכסנדר סיפר כי מיד לאחר שובו מהשבי ביקש להתגייס מחדש וכי מתוך היכרותו עם האויב, החליט שהדרך להשיב על מעשי חמאס היא לחזור לשירות ולתרום מהידע שצבר במהלך שנה ושמונה חודשים בשבי.

מורן סטלה ינאי, שנחטפה מפסטיבל הנובה, סיפרה באירוע "אני קוראת לעצמי גיבורה. אני ניצחתי ואני חוגגת את הניצחון שלי. עצם זה שאני פה היא ההוכחה שניצחנו", אמרה.

הפעיל האוונגליסטי מייק אוונס דיבר על הסבל שעבר השורד טל שוהם בשבי חמאס. "אתם לא מבינים איזה סבל טל עבר. בשבילו לעמוד כאן מול אלף איש מהמקום החשוך שבו היה כל כך הרבה זמן זה חסד מאלוהים וכוח מאלוהים".

הוא גם העניק לששת שורדי השבי את אות “הנני”, כהוקרה על פועלם בשדה ההסברה הבינלאומית מאז שחרורם.

באירוע השתתפה משלחת כוללת כאלף מנהיגים נוצרים ומשפיעני קהילות, המשתתפים בתוכנית הכשרה שנועדה להכשירם לשמש שגרירים בקהילותיהם ובקמפוסים ברחבי ארצות הברית. הביקור נערך במסגרת חגיגות העשור למוזיאון ידידי ישראל ובשיתוף משרד החוץ.