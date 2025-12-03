אירוע חמור הסעיר אמש את בני ברק לאחר ששני חסידים לשעבר שפרשו מחסידות ויז'ניץ' שמרכזה ברחוב שלמה המלך בבני ברק, הותקפו קשות בידי קבוצת צעירים.

השניים הוכו והושפלו במתחם הרחובות שמחוץ לאולמי 'היכלי מלכות' בעיר, עד שנדרשה התערבות משטרתית.

תיעודים ברשתות הציגו את המותקף ללא כיפה ושטריימל כשהמון זועם דולק אחריו. לטענת כמה מהתוקפים, "יש לסלקו למען כבוד הרבי".

בתגובה וועד החינוך של החסידות התנער ממעשי הצעירים וטען כי "זו אינה דרכה של החסידות".

"חלילה וחס מלנהוג בדרכים זרות של אלימות או חוסר דרך ארץ, אשר אין רוח חכמים נוחה מהם", הובהר בקו של החסידות. עוד הובהר כי "ההתקשרות לרבי היא רק ללא אלימות, וכי אין דרכה של החסידות בכך".