יום חגיגי במיוחד נרשם אתמול (ג') בבית החולים "מעייני הישועה" בבני ברק, כאשר שלוש נשים נשואות לשלושה אחים ילדו באותו יום ממש בהפרש של שעות ספורות אחת מהשנייה.

המפגש הבלתי צפוי בין האחים במחלקת היולדות הפך למאורע משפחתי מרגש.

במהלך היום, שלושת הבעלים הפכו לאבות כמעט בו זמנית - שניים מהם לאבא לתינוק אחד, והשלישי זכה בשמחה כפולה עם לידת תאומים. התוצאה המרגשת: זוג הסבים התברך ביום אחד בארבעה נכדים חדשים.

בבית החולים הגדירו את המקרה כנדיר במיוחד. "שום סטטיסטיקה לא יכלה להכין אותנו לרגע המיוחד הזה", נמסר מהמוסד הרפואי.

"זה גרם לכולנו לעצור, לחייך ולהתרגש מחדש מהקסם שמתרחש כאן בכל יום. בחדר הלידה שלנו, גם ימים שגרתיים יכולים להפוך לסיפור שלא שוכחים".