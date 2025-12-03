מנהיגי הקהילות היהודיות הגדולות בעולם התכנסו השבוע בסידני במסגרת פסגת כוח המשימה J7 והזהירו מפני תבנית עולמית מסוכנת של עלייה חדה באנטישמיות.

נתונים חדשים של המועצה המבצעת של יהודי אוסטרליה מראים כי מספר אירועי האנטישמיות במדינה זינק לכמעט פי חמישה מהממוצע לפני 7 באוקטובר 2023 - העלייה הגדולה ביותר מבין כל מדינות J7.

הדו"ח תיעד 1,654 אירועים אנטי-יהודיים בשנה האחרונה, לאחר 2,062 אירועים בשנה שלפני כן.

למרות ירידה קלה מהשיא, הקטגוריות החמורות - כולל הצתות בתי כנסת, גני ילדים ומוסדות יהודיים - גבוהות מכל שנה קודמת שנרשמה.

"מה שקורה באוסטרליה אינו יוצא מן הכלל; זו קריאת השכמה לקהילות ברחבי העולם", אמרה מרינה רוזנברג מהליגה נגד השמצה. "בצפון אמריקה, אירופה ודרום אמריקה מדווחים על אותה תבנית של הטרדות, איומים והסתה".

דניאל אגיון, נשיא המועצה המבצעת של יהודי אוסטרליה, הדגיש: "הגזענות נגד יהודים יצאה משולי החברה והפכה לנורמלית - באוניברסיטאות, במרחבי תרבות, במערכת הבריאות ובמקום העבודה".

גם ממדינות אחרות הגיעו דיווחים מדאיגים: בגרמניה עלייה של 77% באירועים אנטישמיים בשנה האחרונה, בקנדה תקיפות סטודנטים והטרדות משפחות, ובבריטניה פיגוע קטלני בבית כנסת במנצ'סטר.

כוח המשימה J7, המאגד ארגונים יהודיים מרכזיים מ-7 מדינות, מתאם תגובות בינלאומיות ופיתוח אסטרטגיות להתמודדות עם המשבר.

ויליאם דארוף, מנכ"ל ועידת הנשיאים בארה"ב, סיכם: "כאשר יהודים בסכנה במקום אחד, הם בסכנה בכל מקום. שיח שנאה מנורמל מוביל לאלימות ממשית".