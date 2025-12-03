בטקס רשמי בבסיס חיל האוויר הגרמני סמוך לברלין, מסר היום (רביעי) משרד הביטחון את המערכת המבצעית הראשונה של מערכת "חץ 3" לידי צבא גרמניה.

מדובר בשלב מרכזי ביישום עסקת הייצוא הביטחוני הגדולה ביותר בתולדות ישראל, שנחתמה בין המדינות לפני כשנתיים. המערכת, שפותחה במשותף על ידי מנהלת "חומה" במפא"ת ומסוכנות ההגנה מטילים האמריקנית (MDA), עתידה להגן על שמי גרמניה מפני איומים בליסטיים.

מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברעם, לא הסתיר בטקס את התרגשותו. "אני, דור שני לניצולי שואה, עומד כאן נפעם עמוקות, כי מערכת הגנה מפני טילים בליסטיים, שפותחה על ידי מיטב המוחות היהודים בתעשייה האווירית הישראלית, עומדת לסייע בהגנת גרמניה. אנחנו הישראלים, צאצאי ניצולי שואה, רוצים לראות גרמניה חזקה ומשגשגת... במסירה היום, ישראל וגרמניה מסמנות רק את ההתחלה. שיתוף הפעולה שלנו יגבר ויעמיק - בין אם באוויר, ביבשה או בחלל".

ברעם התייחס גם להחלטה להסיר את האמברגו הגרמני על רכיבים ביטחוניים ואמר כי "אמברגו כזה אסור היה שיינקט נגד בעלת ברית של גרמניה, שנלחמת בטרור אסלאמיסטי רצחני. כשישראל פועלת נגד איומים גרעיניים, טילים בליסטיים וטרור, אנחנו לא רק מגנים על עצמנו - אנו שומרים על העולם המערבי כולו".

שגריר ישראל בגרמניה, רון פרושאור, הדגיש את המשמעות ההיסטורית של האירוע. "מי היה מאמין כי 80 שנה לאחר שחרור אושוויץ, מדינת היהודים, באמצעות הטכנולוגיות שהיא מפתחת, תסייע להגן לא רק על גרמניה אלא על אירופה כולה. בני משפחתי, שנמלטו מגרמניה ערב השואה, לא היו מעלים זאת על הדעת".