בית המשפט המחוזי בירושלים דחה עתירה שביקשה לבטל את אישור הניהול התקין של עמותת 'מרכז החינוך העצמאי'.

במסגרות החינוך העצמאי לומדים כ-130,000 תלמידים ומועסקים כ-10,000 עובדים. העותרים חויבו בהוצאות משפט בסך 14,000 שקל.

העתירה הוגשה על ידי אב ובנו שפעלו כעותרים ציבוריים, וביקשה לבטל את החלטת רשמת העמותות מפברואר 2025 להעניק אישור ניהול תקין לעמותה לשנת 2025.

העותרים טענו כי העמותה נמצאת בגירעון כספי משמעותי וכי קיימים ליקויים בהתנהלותה הכספית, המחייבים פתיחת בדיקה מעמיקה לפני מתן אישור. הם הפנו למכתב של החשב הכללי מתחילת 2024 שציין ליקויים במערך הכספים של העמותה.

בית המשפט קיבל את עמדת רשמת העמותות, שיוצגה על ידי עו"ד מני מנחם מפרקליטות מחוז ירושלים, וקבע כי אין עילה להתערבות בשיקול דעתה. השופט ציין כי החשב הכללי, שהצביע בעבר על ליקויים, עדכן את הרשמת בספטמבר 2024 כי אין בידיו מידע קונקרטי המצדיק מניעת האישור, וכי הוא פועל לקידום מתווי פיקוח ובקרה ושינוי שיטת תקצוב.

בית המשפט הדגיש כי הרשמת רשאית להסתמך על גורמי המקצוע האחראיים על ביקורת תקציבית, וכי לעמדתם העמותה אינה בגירעון כספי משמעותי. עוד נקבע כי עצם קיומו של גירעון כספי אינו מחייב, כשלעצמו, מניעת אישור ניהול תקין.

גורם מרכזי בהחלטה היה השיקול הציבורי הרחב: העמותה מפעילה מאות מוסדות חינוך עם כ-130,000 תלמידים וכ-10,000 עובדים. בית המשפט קבע כי "החלטה זו נמצאת בליבת שיקול הדעת המקצועי של הרשמת ונסמכת על תשתית ראויה ועל בחינה של מכלול השיקולים הנדרשים".

מהפרקליטות נמסר: "פסק הדין מאשר את תקינות הפעולה המנהלית של רשמת העמותות ואת שיקול דעתה בתהליכי הבקרה על גופים הנתמכים מתקציב המדינה. ההחלטה להעניק אישור ניהול תקין התקבלה כדין, לאחר בחינת הנתונים הרלוונטיים והתייעצות עם הגורמים המקצועיים המוסמכים".