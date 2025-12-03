עוד בטרם פרצו, טבחו, רצחו, פצעו, אנסו וחטפו מחבלי ארגון הטרור חמאס בבוקר שמחת תורה, השבעה באוקטובר, באזרחי וחיילי מדינת ישראל, חיו במדינת ישראל כ-1.6 מיליון אנשים עם מוגבלויות.

על פי נתונים שפורסמו היום (רביעי), אירועי השבעה באוקטובר ומלחמת 'התקומה' הביאו לגידול של כ-100,000 חיילים ואזרחים נכים ונפגעי פעולות איבה, כאשר לפחות מחציתם עם פציעה שקופה.

הערב, כחלק מציון היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות, הואר היכל 'מנורה מבטחים', יד אליהו לשעבר, בצסע סגול, כהצדעה לנפגעי הפוסט טראומה והמתמודדים עם מוגבלויות שקופות החיים בינינו.

מחברת היכלי הספורט נמסר כי זו "שמה לאורך השנה דגש על נגישות לצד התחשבות מירבית בנפגעי פוסט טראומה. הערב כאמור הואר היכל מנורה מבטחים בסגול תחת המסר: "אתם לא שקופים, אתם לא לבד".