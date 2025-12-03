הרמטכ"ל, אייל זמיר, סייר היום (רביעי) באוגדה 80 בליווי מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד האוגדה תת־אלוף ישראל פרידלר וקצינים נוספים.

במהלך הביקור קיים הרמטכ"ל הערכת מצב ממוקדת סביב האתגרים המבצעיים בגזרה, ובכללם תפיסת ההגנה בדרום וההתמודדות עם איום הרחפנים - איום שמוגדר בצה"ל כמתפתח ודורש מענה מתעדכן.

זמיר שוחח עם לוחמות השריון הפועלות בגזרה והביע הערכה לתרומתן לשמירה על ביטחון יישובי פתחת ניצנה. הוא הדגיש כי כשירות הכוחות ופעילותם הרציפה הן נדבך מרכזי ביכולתו של צה"ל להרתיע ולסכל איומים, לצד הצורך להמשיך ולחזק את מעטפת ההגנה לאורך הגבול.

בהמשך נפגש הרמטכ"ל עם ראשי המועצות באזור והודה להם על שיתוף הפעולה המתמשך עם צה"ל. הוא הדגיש בפניהם את מחויבות הצבא להמשך חיזוק מרכיבי הביטחון ביישובים ואת הקשר ההדוק בין ביטחון להתיישבות בנגב - קשר שמנחה את פעילות צה"ל בשטח.

הרמטכ"ל ציין כי צה"ל פועל בו-זמנית בכמה זירות, קרובות ורחוקות, מול איומים מורכבים. לדבריו, צה"ל “משנה את פני הגבול המערבי”, בונה כוח ומפתח יכולות הגנה משמעותיות כדי למנוע התפתחות איומים בגבולות ישראל.

הוא הדגיש: “עלינו להיות ערוכים בכל גבול ובכל גזרה לאיום טרור מתפרץ. אין הכלה - יש יוזמה. לסכל כל איום בהתהוותו”.

זמיר התייחס גם לשינויי בניין הכוח כחלק מלקחי אירועי השביעי באוקטובר. הוא הדגיש את הקמת אוגדה 96, שאמונה על הגנת הגבול המזרחי, ואת הקמתם של גדודי הגנת גבולות נוספים, וכן את ההתמקדות בהגמ"ר ובכיתות הכוננות. צעדים אלו, אמר, מהווים בסיס לעיצוב יכולות ההגנה של צה"ל בשנים הקרובות.