השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מתארח באולפן ערוץ 7 ולא חוסך ביקורת מהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה שהאשימה אותו ב"התערבות פסולה בעבודת המשטרה".

"היא לא מתביישת, היא יועמ"שית פוליטית, תופרת תיקים, רודפת חברי כנסת. היא רוצה כבר לקבוע מי יהיו נבחרי הציבור", טוען בן גביר. לדבריו, הביקורת עליו נובעת מכך שהוא בא לעבוד ולשנות סדרי עולם.

בן גביר הודף גם את הטענה ששוטרים פועלים כדי לרצות אותו. "בדמוקרטיה הממשלה קובעת המדיניות לדרג המקצועי - שמבצע".

בגזרת הפשיעה בדרום, השר מציג נתונים לפיהם חלה ירידה של בין 60 ל-70 אחוזים באירועי הירי, לאור פעילות אינטנסיבית של המשטרה ומציין כי בחודש וחצי האחרונים ביקר בדרום לא פחות מ-24 פעמים.

השר קורא לשילוב השב"כ במאבק בפשיעה בחברה הערבית, ומאשים את היועמ"שית במניעת שימוש בכלי האזנה חיוניים כדי להעמיק את המלחמה בתופעה. "השב"כ יכול להתערב כבר עכשיו. אני חושב שאפשר לרתום את ראש השב"כ הנוכחי לסוגיה הזו כי יש שם אלפי שנשקים שצריך לתפוס אותם".

בנוגע לפשיעה בחברה הערבית בכלל, בן גביר טוען כי הוא משנה את המשוואה שהייתה נהוגה עד כה - "סולחות והעברת כסף". הוא מתגאה בהריסת 5,000 מבנים לא חוקיים השנה בנגב, ומסרב להיכנע ללחצים של ראשי מועצות מקומיות להפסיק את האכיפה.

בנוגע לפרשת הפצ"רית בן גביר משוכנע כי בטלפון שלה יש ראיות מפלילות נגד היועמ"שית. "לא סתם סיכלו את מני בנימין מהחקירה הזו. לא סתם היועמ"שית וגורמים מטעמה הזיזו אותו".

הוא מתנגד להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדלי ה-7 באוקטובר. "מגיעה לנו ועדה שתחקור את כולם. הייתי בקבינט בשנה שלפני הטבח. אני זוכר כמה צעקתי ואמרתי שחמאס לא מורתע. היו אנשים בפוליטיקה וגם בדרגים אחרים - כולל הייעוץ המשפטי לממשלה - שעצרו. למה שלא יחקרו אותם?".

"ועדת חקירה ממלכתית היא בראשות שופט עליון - הוא יחקור את עצמו? הרי צריך לבדוק גם האם בית המשפט נתן גב ללוחמים בהחלטות בעניין הגדר בעזה או בנוגע לנוהל שכן. אני חושב שהפתרון צריך להיות משהו מאוזן שמגיע מכל חלקי העם - מהקואליציה ומהאופוזיציה - עם ידיעה אין אדם שלא יכול להיחקר", הוא מוסיף.

בסוגיית הגיוס, בן גביר מציג את "מג"ב החרדי" כסיפור הצלחה ומודל לחיקוי. הוא קורא לגייס חרדים "באהבה ובחיבוק" ולא בכפייה, ומותח ביקורת על קודמיו בתפקיד ועל האופוזיציה שלא גייסו חרדים בפועל ורק דיברו על כך.

"הפתרון הוא לגייס באהבה. להיות חייל בצה"ל היום זו המצווה הכי חשובה. לא ראיתי ששנאה לציבור החרדי מועילה. צריך לחבק אותם", מדגיש השר. "אפשר להביא את החבר'ה שלא לומדים. הרי האופוזיציה לא גייסה אפילו חרדי אחד כשהייתה בשלטון".

למרות חילוקי הדעות הקשים עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', במיוחד סביב רפורמת החלב והסיוע ההומניטרי לעזה, בן גביר מצהיר על הערכתו לשותפו הקואליציוני. "כשבצלאל אמר שהוא לא אוהב אותי אמרתי שאני אוהב אותו. הוא אדם טוב ולפעמים יש מחלוקות והיו לנו כאלה בשלל נושאים בשנה האחרונה. בסופו של דבר צריך לדעת ולהבין שבצלאל לא יכול לתמוך בסיוע לעזה ולצפות שהשרים והח"כים שלנו ימחאו לו כפיים. יש לנו מחלוקות עקרוניות - ולמרות זאת אני אוהב אותו".

עם זאת, הוא תוקף את רפורמת החלב ודורש לתמוך בחקלאים ש"עושים ציונות". "לצד הייבוא צריך לתמוך בחקלאים. אסור להרוס את בעלי העסקים ולפגוע באוכלוסיות חלשות. אני בעד שוק חופשי והוזלת יוקר המחייה, אבל אסור לתת לחקלאים שתופסים שטח ליפול. אנחנו חייבים לשמור על השטחים הללו כי זו ציונות".

לסיום, בן גביר מציג עמדה ניצית ביחס לעזה ולחמאס. הוא שולל את האפשרות שחמאס יתפרק מרצונו או באמצעות כוח בינלאומי, וקורא לישראל לקחת את גורלה בידיה. הוא מציע אולטימטום לחמאס: הגליה או חיסול ומזהיר מפני אשליות של הסדרים מדיניים שלא יחזיקו מעמד. "אף אחד לא יגן עלינו, אף אחד לא יעשה את העבודה בשבילנו", הוא מסכם.