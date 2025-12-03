אז מה יהיה עם חוק הגיוס? מה שבטוח זה שאין שום נושא בציבוריות הישראלית שיש בו פער גדול יותר בין ההתנהגות של הפוליטיקאים שלנו - לבין מה שאנחנו באמת צריכים.

שאלת הגיוס דורשת פתרון אמיתי, והפוליטיקאים משחקים בנדמה לי. עד למלחמה האחרונה, תחזיקו פה את קונספציה "צבא קטן וחכם".

היה ברור שסיסמת ה"שוויון בנטל" היא שקר שנועד לתקוע טריז בין החרדים לבין הליכוד ולאפשר לבג"ץ לגרור את ישראל לבחירות מתי שבא לו.

אבל, צריך להגיד את האמת, מאז שהתברר מחיר המלחמה בכלל והנטל המטורף שלו על הציונות הדתית בפרט, עבורנו האזרחים זה כבר לא עוד פעלול פוליטי, אלה החיים עצמם.

אבל הפוליטיקאים עוד לא החליפו דיסקט. ברור שחוק הגיוס, שנידון בימים האלה בכנסת, לא באמת עוסק בגיוס, אלא ביצירת מסך עשן שיאפשר לשמר את הברית בין החרדים לליכוד ולצאת לבחירות בתנאים שנוחים לקואליציה.

אז פוליטיקאים יקרים, תסתכלו בעיניים של הלוחמים הגיבורים שהשאירו מאחור ילדים, זוגיות, עסקים, סיכנו הכל, ולפעמים גם הקריבו הכל למען המדינה. תסתכלו על הלומי הקרב, הפצועים, המשפחות השכולות. הם לא מכניסים לשיקולים שלהם שאלות של שוויון בנטל. אם יצטרכו אותם, הם יבואו שוב ויקריבו שוב. לא מעניינות אותנו התבניות שאליהן השמאל מנסה לדחוף את הוויכוח החשוב הזה. האמת מעניינת אותנו.

תפסיקו להתייחס לסוגיית גיוס החרדים כאל ז'יטון פוליטי ותתחילו להבין מה באמת נדרש פה. אפשר לגייס חרדים באלפיהם. לא עושים את זה באמצעות סנקציות אלא בקשב והידברות.