ארבעה לוחמים נפצעו היום (רביעי) מפיצוץ מטען ברפיח שבדרום הרצועה, אחד מהם באורח קשה והיתר בינוני. הפצועים פונו לבית החולים סורוקה שבבאר שבע, הודעה נמסרה למשפחותיהם.

מתחקיר ראשוני עולה כי מחבל שהגיח מפיר בשכונת ג'ניינה הצמידו מטען לנמ"ר (נגמ"ש משוריין) שבו שהו לוחמים מסיירת גולני. במקום התפתחו חילופי אש.

בתחילה, זיהו הלוחמים שני מחבלים שיוצאים מפיר. הכוח התקרב אליהם עם הנמ"ר, וככל הנראה מחבל שלישי שהלוחמים לא הבחינו בו הצליח להצמיד מטען לכלי המשוריין.

למרות הפיצוץ, הכוח הצליח להסתער על המחבלים ולחסל שניים מהם. מחבל שלישי נמלט דרך פיר חזרה לתת-קרקע. ארבעת הפצועים נפגעו כנראה מפיצוץ המטען.

"במהלך פעילות כוחות סיירת גולני במזרח רפיח, נתקלו הכוחות במספר מחבלים שיצאו מתוואי תת-קרקעי במרחב", נמסר מצה"ל. "במהלך ההיתקלות, לוחם בסיירת גולני נפצע באורח קשה, שני לוחמים נוספים בסיירת גולני ונגד לוחם באוגדת עזה נפצעו באורח בינוני".

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב: "אני שולח איחולי החלמה מהירה ללוחמינו הגיבורים שנפצעו היום בהיתקלות ברפיח. ארגון הטרור חמאס ממשיך להפר את הסכם הפסקת האש ומבצע פעולות טרור נגד כוחותינו. המדיניות שלנו ברורה: ישראל לא תסבול פגיעה בחיילי צה"ל ותגיב בהתאם", דברי נתניהו.

מוקדם יותר היום הודיעה יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים כי ישראל תפתח את מעבר רפיח ליציאת עזתים למצרים בימים הקרובים.

לפי ההודעה, ההחלטה התקבלה "בהתאם להסכם הפסקת האש ובהנחיית הדרג המדיני". שעות לאחר ההודעה במצרים הכחישו את הדבר, ומסרו כי "אם יושג הסכם - המעבר ייפתח לשני הכיוונים".