אחרי שאוהדי בית"ר ירושלים הלכו פעמיים בתוך פחות משבוע לבתים של ילדים שעברו חרמות קשות ועודדו אותם, בהתאחדות לכדורגל המרימים את הכפפה ומצטרפים למאבק בנגע החרמות החברתיים בקרב ילדים ובני נוער.

היום (רביעי) הודיעה התאחדות לכדורגל כי תקיים פעילות חברתית-חינוכית בכלל משחקי ליגת נוער על והילדים, בנים ובנות במחזור המשחקים הקרוב, לטובת מאבק בנגע החרמות החברתיים בקרב בני נוער.

ההתאחדות הודיעה כי בכל משחקי ליגת העל לנוער ייערך טקס טרם שריקת הפתיחה במהלכו יקריא הכרוז טקסט ייעודי והשחקנים והשופטים יחזיקו יחד שלט ועליו הסימסה: 'לא מוציאים אף אחד מחוץ לקווים - די לחרמות!'.

בנוסף, בדקה ה-18 ייעצרו כל המשחקים בליגות השונות, נוער ומטה, למשך 60 שניות לטובת התכנסות של שתי הקבוצות וצוות השיפוט בעיגול האמצע, במהלכן יבקש השופט מהשחקנים לקחת חלק פעיל בכל תחום חיים שלהם במאבק בנגע החרמות.

יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ אמר: "משחק הכדורגל, קבוצות הכדורגל, מהווים דוגמה מצוינת ללכידות חברתית. המקרים האחרונים, בהם צעירים וצעירות שלחו יד בנפשם בגלל חרמות, אחרים שחווים קשיים אדירים, כמו גם היקף התופעה, מחייבים עשייה שתבער את הנגע הזה ותזכיר לכולנו את משמעות המשפט 'ואהבת לרעך כמוך'.

"אנחנו מתחילים עם פעולות טקסיות במהותן וממשיכים בשיתוף פעולה עמוק עם גורמים חינוכיים כדי לרתום את הדברים היפים במשחק הכדורגל ובטיפוח הערכי של השחקנים והשחקניות לטובת מעגלים נוספים בחייהם, דוגמת בתי הספר ועוד".

עוד אמר זוארץ: "כהורה, ולא רק כיו"ר ההתאחדות לכדורגל, חשתי חובה לגייס את המשחק לטובת יעד חברתי ראשון במעלה. הקריאה שתצא מהמגרשים 'לא מוציאים אף אחד מחוץ לקווים - די לחרמות!, חייבת להדהד גם בכל תחום חיים אחר".