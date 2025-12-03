כשהוא נולד, רגע של חיים חדשים הפך בתוך שניות לדרמה גדולה; מום נדיר בעצמות הפנים העניק למלאכי תווי פנים חריגים ושבר את כל מה שהוריו הצעירים חשבו שיוכלו לשאת. בתוך הטלטלה, הם קיבלו את ההחלטה הקשה והבלתי נתפסת - לעזוב את תינוקם בבית החולים.

"מלאכי" מביא לראשונה את הסיפור הזה; סיפור על אהבה, על שבר, ועל היכולת האנושית לקום מתוכו. במרכז הסרט ניצבת בת שבע, מיילדת מסורה שהחליטה באומץ ובחמלה נדירה לקחת את מלאכי אל ביתה כמשפחת אומנה. יחד עם בן זוגה שלמה ושמונת ילדיהם, הם העניקו לו בית, זהות ואפשרות חדשה, כל זאת מול שורה כמעט אינסופית של ניתוחים, טיפולים, קשיים חברתיים ושאלות גדולות של שייכות.

לצד ההורים האומנים, הסרט מציג גם את ההורים הביולוגיים, שמופיעים בפתיחות נדירה למסך ומספרים ללא חומות על הכאב, הבושה והכמיהה לכפרה.