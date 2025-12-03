שני יהודים שהותקפו בגז מדמיע בעיר העתיקה בירושלים לפני כחמש שנים הגישו תביעה אזרחית על סך 60 אלף שקלים נגד התוקף, באמצעות ארגון חוננו.

התקיפה אירעה במאי 2021, ובעקבותיה נתפס התוקף ונידון ל־10 חודשי מאסר. עם סיום ההליך הפלילי, הוגשה כעת התביעה האזרחית לבית משפט השלום בירושלים.

בכתב התביעה מתאר עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו את השתלשלות האירועים. "אחד התובעים נסע על אופניו בעיר העתיקה כשראה את הנתבע ואדם נוסף תוקפים יהודים. התובע עקב אחר התוקף והזעיק את המשטרה. כאשר הגיעו השניים לרחוב חב"ד, פנה התוקף לעבר שני יהודים נוספים, בהם התובע השני, והחל לצעוק. בשלב זה הבחין בתובע הראשון שמדווח למשטרה, התרחק - ואז שב לעברם וריסס על שניהם גז מדמיע. השניים סבלו מצריבה קשה בעיניים ונזקקו לטיפול של צוות מד"א שהגיע למקום. לטענתם, האירוע הותיר נזקים פיזיים ונפשיים המצדיקים פיצוי".

עו"ד בלייכר מסר כי פעולות משפטיות מסוג זה חיוניות ליצירת הרתעה: "נמשיך לפעול על מנת לגבות מחיר מפורעי הטרור האסלאמיים. הידיעה שכל מי שפורע ביהודים משלם מחיר כבד ולאורך שנים מביאה להרתעה כנגד הטרור ומגבירה את ביטחון האזרחים בבריתנו ירושלים".