לגמר מקצה ה-100 מטר חזה, באליפות אירופה בבריכות קצרות המתקיימת בלובלין שבפולין, עלתה השחיינית הישראלית אנסטסיה גורבנקו בת ה-22 מהמקום השמיני והאחרון, כשסיימה את שלב המוקדמות בזמן של 1:05.24 דקות.

בשלב הגמר שיפרה הישראלית הצעירה את הזמן בכמעט 2 דקות שלמות כשסיימה את המקצה בזמן של 1:03.90.

לא רק זאת, אלא שגורבנקו אף שיפרה בצורה משמעותית את השיא הישראלי הקודם, שגם הוא היה שייך לה, כשבאוקטובר 2021 עצרה את השעון על 1:04.44 דקות.

גורבנקו שזכתה בעבר בשש מדליות זהב באליפויות אירופה במרחק אולימפי ובבריכות קצרות הרזומה זכתה בשתי מדליות זהב באליפות העולם ב-2021 ומדליית זהב באליפות אירופה 2021, חוזרת לעצמה.