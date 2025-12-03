בעונה שעברה לא הצליחה בית"ר ירושלים לנצח את עירוני טבריה. אך בית"ר של העונה היא ממש לא אותה בית"ר.

כשהיא עם רצף של שלושה ניצחונות חוץ, בהם גם השפלה היסטורית שהנחילה לאלופה מכבי ת"א עם שישה שערים במחצית אחת, הערב (רביעי) בית"ר ירושלים המשיכה בשלה עם עוד תבוסה שהנחילה ליריבה שממול, הפעם זה היה תורה של עירוני טבריה לספוג.

בית"ר שעד למשחק לפני 4 ימים מול מכבי נתניה, לא הצליחה לכבוש ברבע השעה הראשונה של המשחק, כבשה גם הערב בדיוק כמו מול נתניה, באותה הדקה - הדקה התשיעית. היה זה ירדן שועה שניצל יציאה לא טובה של שוער טבריה בכדי להעלות את האורחים מהבירה ליתרון מוקדם.

4 דקות לאחר מכן, שוב שועה כבש, כשהפעם היה זה מכדור קרן כשסיבב באומנות את הכדור לשערה של טבריה.

בדקה ה-21 שוב כבש שועה, כשהפעם ניצב לבדו מול שערה של טבריה ודחק מקרוב פנימה במה שהיה שערו השלישי במשחק.

הייתה זו הפעם הראשונה בקריירה של שועה בה הוא כובש שלושער במשחק אחד, כאשר מאזנו האישי העונה עומד על שישה שערי ליגה ובישול אחד ובסך הכל לקפטן הירושלמי ישנם 8 שערים ו-4 בישולים בכל המסגרות העונה.

שועה קרוב שער אחד בלבד בכדי להשוות את מספר השערים שלו מהעונה שעברה כשאנחנו רק במחזור 13, וכששיאו האישי עומד על 9 שערים שכבש בעונת 2023/24. יקבע שיא אישי חדש?

גם לאחר חילופו של שועה, בית"ר לא עצרה כשדור חוגי שהחליף את שועה, כבש את הרביעי לזכותה ועדי יונה הצטרף גם הוא לחגיגה כשכבש בפנדל שסחט, את החמישי לזכות בית"ר.

בית"ר עם רצף של ארבעה ניצחונות חוץ, דבר שהיה לה לאחרונה בחודש אפריל 2024, ונצמדת למוליכת הטבלה הפועל באר שבע והאלופה מכבי ת"א בצמרת טבלת ליגת העל בכדורגל עם 5:0 גדול.

עם 15 שערים בשלושה משחקי ליגה, ממוצע של חמישה שערים במשחק, בית"ר ללא ספק קבוצת ההתקפה הטובה בליגה. זה יספיק לה לאליפות?