מאז התבססות צה"ל בקו הצהוב ברצועת עזה טען חמאס כי חוליות המחבלים ברפיח פועלות באופן עצמאי וללא הנחיה מהנהגת הזרוע הצבאית.

בכאן חדשות דווח מפי גורם פלסטיני כי המציאות בשטח שונה לחלוטין: כל חוליות הטרור המסתתרות במנהרות בעיר נמצאות בקשר רציף עם הפיקוד הבכיר של חמאס.

קיום הקשר מתאפשר לאחר שחטיבות הזרוע הצבאית שינו את פריסתן בעקבות התייצבות צה"ל בשטח.

חטיבת צפון הרצועה ממשיכה לפעול מתוך העיר עזה, ואילו חטיבת רפיח מנוהלת מחאן יונס. כתוצאה מכך, חוליות המחבלים ברפיח מצויות תחת פיקודה הישיר של החטיבה היושבת בחאן יונס - והיא עצמה מקבלת הנחיות מהנהגת הזרוע הצבאית.

במקביל לדיווחים הללו, נמשכות התקיפות כלפי כוחות צה"ל ברפיח. היום יצאו שלושה מחבלים מפיר מנהרה ותקפו כוח צה"ל, פצעו לוחם באורח קשה וארבעה נוספים באורח בינוני וקל. הכוחות השיבו אש וחיסלו שניים מהמחבלים, ומסוק תקף מתחמים סמוכים שבהם, על פי הערכה, הסתתר המחבל השלישי שנמלט.