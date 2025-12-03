הפועל חיפה לא ניצחה את מכבי תל אביב ב-21 המפגשים האחרונים, מאז ה-2:1 בחוץ במרץ 2018. ההיסטוריה בין השתיים נותרה זהה גם אחרי המשחק ביניהן הערב (רביעי) באצטדיון בלומפילד שבתל אביב.

היה זה כאשר מכבי אירחה את הפועל חיפה באצטדיון שהיה חציו ריק, זאת בשל מחאת האוהדים כנגד הנהלת המועדון וברקע סערת הימים האחרונים.

מי שעמד על הקווים וזכה לשריקות בוז רמות הוא מאמנה הסרבי של מכבי שחזר מהתפטרותו, ז'ארקו לאזטיץ'.

אחרי שאיבדה נקודות חשובות במאבק בצמרת הטבלה, מול אשדוד לפני ארבעה ימים, הערב מכבי קיוותה רק לחזור למסלול הניצחונות ולהחזיר לעצמה את הכבוד ואת השקט למועדון שעבר סערה.

וכך אכן קרה. לא במשחק גדול אך בהקרבה ורוח לחימה של השחקנים שעל הדשא, הצליחה מכבי לנצח את הפועל חיפה כשהיא בחיסרון מספרי.

2 דקות לאחר הרחקתו של עידו שחר בכרטיס אדום, הצליח אבו-פרחי לפרוץ את הסכר של הגנת הפועל חיפה ולכבוש את שער היתרון. מי אם לא דור פרץ היה שם כדי להכפיל את התוצאה דקות לאחר מכן.

הפועל חיפה הצליחה רק לצמק ולזרוע פחד ובהלה בקרב שחקני מכבי שעמדו נחושים והצליחו לשמור על היתרון השברירי, אך כזה שמעניק להם ניצחון חשוב ומקרב אותם אל מוליכת הטבלה הפועל באר שבע מרחק 2 נקודות בלבד עם 1:2 קטן.

במחזור הבא תשחק האלופה מת"א מול מוליכת הטבלה מבאר שבע למשחק ישיר על המקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל. היכולת הזו לא תספיק לאלופה.