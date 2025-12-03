גורם מצרי בכיר מכחיש את הדיווח בתקשורת הישראלית על תיאום לכאורה בין ישראל למצרים לפתיחת מעבר רפיח בימים הקרובים, כדי לאפשר את יציאתם של עזתים למצרים.

לדבריו בשיחה עם רשות התקשורת הממשלתית במצרים, אילו הושג תיאום עם ישראל לפתיחת מעבר רפיח, תנועת התושבים העזתים הייתה מתבצעת בשני הכיוונים, בהתאם לתוכנית הנשיא האמריקני דונלד טראמפ.

הכחשה זו מתייחסת לדיווח בערוץ 12, שלפיו ישראל הודיעה כי בימים הקרובים ייפתח מעבר רפיח ליציאת עזתים בלבד, בהתאם להסכם הפסקת האש ובהנחיית הדרג המדיני.

עוד צוין כי מעבר רפיח ייפתח בפיקוח משלחת האיחוד האירופי, בדומה למנגנון שהופעל בינואר 2025, וכי יציאת העזתים תותנה באישור ביטחוני ישראלי ואישור מצרי.