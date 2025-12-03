ב-5 בנובמר הכריז ארגון הכדורגל העולמי, פיפ"א, על השקת פרס חדש - "פרס השלום". מדובר בפרס שיוענק לאנשים שאיחדו בין עמים באמצעות השלום, נכתב בהודעת ארגון הכדורגל העולמי.

ביום שישי הקרוב, באירוע הגרלת שלב הבתים של מונדיאל 2026 שיתקיים בבירת ארה"ב, וושינגטון, יחולק הפרס החדש בפעם הראשונה כאשר מי שצפוי לקבלו הוא לא אחר מאשר נשיא ארה"ב - דונלד טראמפ.

הפרס יוענק על ידי נשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו שכתב כי "בעולם מפולג וחסר יציבות, חיוני להוקיר את מי שפועלים לסיום סכסוכים ולהפצת רוח של שלום. הכדורגל עומד על ערכי שלום".

היום (רביעי) הודיע נשיא ארה"ב טראמפ כי הוא אכן יגיע לאירוע הגרלת שלב הבתים של המונדיאל שחלקו הנרחב יתקיים בארה"ב, כאשר חלק ממשחקי שלב הבתים יתקיימו גם במקסיקו וקנדה מלבד ארה"ב שתארח את כל המשחקים המכריעים עד להכתרתה של אלופת עולם חדשה.

בינתיים יש מי שמנסים לחבל ולמנוע את זכייתו של טראמפ בפרס היוקרתי והחדש, כאשר מדובר בארגון זכויות אדם בשם 'Human Rights Watch'.

הארגון הפרו-ערבי שלח לפיפ"א מכתב בו הם מבקשים לדעת מה הם הקריטריונים להענקת הפרס, אך לא קיבלו מענה ותשובות.