ח"כ אחמד טיבי (תע"ל) אומר כי מתקפת השבעה באוקטובר השפיעה לרעה על החברה הישראלית וגרמה להגירה שלילית מהמדינה.

בראיון לערוץ "אל-ג'זירה" טען כי בשנת 2024 עזבו את ישראל 84 אלף איש, בהם רופאים, מהנדסים ובעלי הון, שהעבירו את כספם לחו"ל כבר בתחילת המהלך של הרפורמה המשפטית.

טיבי ציין כי לפני 7 באוקטובר 2023 ישראל הייתה "מדינה גזענית", וכעת היא, לדבריו, "גזענית ופשיסטית", המיישמת אפליה גזענית נגד הפלסטינים. לטענתו, לא רק האליטה השלטת בישראל פשיסטית, אלא החברה הישראלית כולה הפכה לפשיסטית לאחר אותו מועד, ומושמעות בה קריאות לנקמה, לגירוש ולהשמדה של הפלסטינים.

עוד טען כי בזכות עמדת הרוב בחברה הישראלית, התומך לדבריו במדיניות נקמה, הצליחו נתניהו וממשלתו "להרוג יותר מ־18 אלף ילדים". הוא הוסיף שלאחר השביעי באוקטובר נוצר קרע חסר תקדים בחברה הישראלית, ש"נחלקה למדינת יהודה ולמדינת תל אביב", אך למרות השסעים, החברה מתאחדת לנוכח איום חיצוני.

טיבי הביע תקווה כי "הסיוט של הממשלה הזו" יסתיים בבחירות הבאות, והדגיש כי חובה על המפלגות הערביות להתאחד ברשימה משותפת כדי להעלות את שיעור ההצבעה. לדבריו, אם רשימה משותפת של המפלגות הערביות תשיג 15 או 16 מנדטים, ניתן יהיה לבלום את הימין.