נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הערב (רביעי) להפסקת האש בין ישראל וחמאס לאחר התקרית בה נפגעו ארבעה חיילים ברפיח ותקיפת התגובה של צה"ל ברצועה.

טראמפ נשאל על התקדמות לשלב ב' של הסכם הפסקת האש והשיב "זה מתקדם טוב. אתה יודע, הייתה להם בעיה היום, אני מבין, עם פצצה שהתפוצצה. בדרך כלל זה מתנהל מצוין. יש לנו שלום במזרח התיכון. אנשים לא מבינים את זה. יש לנו תמיכה עצומה".

‏צה"ל הודיע מוקדם יותר ביום רביעי כי הגיב ל"הפרה הבוטה" של הסכם הפסקת האש של חמאס בכך שתקף מחבל של חמאס בדרום רצועת עזה.‏

‏"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים בהתאם להסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול כדי להסיר כל איום מיידי," נמסר צה"ל.‏