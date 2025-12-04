גוגל פרסמה היום (חמישי) את סיכום החיפושים השנתי ל-2025 המציג את מונחי החיפוש הטרנדיים ביותר בישראל במגוון תחומים.

השנה, שהושפעה משמעותית משובם של רוב החטופים, המערכה מול איראן וסיום המלחמה ברצועה, הציבה גם את מהפכת ה-AI, האקזיטים הגדולים והטרנדים הסוערים ברשת בראש רשימות החיפוש.

בחדשות בלטו חיפושים אחר האקזיטים של Wiz ושל Base44, לצד תופעת צעצוע הלבובו ומשחק החברה אליאס. גם אירועים גלובליים כמו ליקוי הירח והחום הקיצוני דורגו גבוה.

בתחום הפוליטי-מדיני, הרמטכ"ל אייל זמיר הוביל את החיפושים, אחריו העימות מול איראן, פרשת הפצ"רית, השרה מאי גולן, וגרטה טונברג שניסתה לפרוץ מספר פעמים את המצור לעזה במשטים אנטי-ישראליים.

ברשימת הישראלים שחיפש הציבור ב-2025 הובילו לין פאר ומושיקו מור.בחיפושים נכללים גם חטופים רבים ששבו לישראל וריגשו מדינה שלמה, בהם ארבל יהוד, לירי אלבג, אבינתן אור, אמילי דמארי ואגם ברגר.

לצד זאת בלטו השנה חיפושים על דמויות ציבוריות ואמנים שהלכו לעולמם, ובהם אלון אבוטבול, זאב רווח ורמי הויברגר, וכן הכדורגלן גדי קינדה ואיש הימין הפרו-ישראלי צ'ארלי קירק שנרצח בארצות הברית.

הישראלים המשיכו לשאול את Google "למה?" - החל ב“למה האיראנים יורים בלילה?”, דרך “למה יאיר נתניהו במיאמי?” ועד שאלות מעולמות הבידור כמו “למה עומר אדם ויעל שלביה נפרדו?” ו“למה שחר חסון עזב את ארץ נהדרת?”.

בעולמות התרבות והבידור, “אור ראשון” דורגה כסדרת השנה. בתחרות הריאליטי הובילה “אהבה חדשה” את רשימת החיפושים, לפני “חתונה ממבט ראשון” ו“האח הגדול”. בקולנוע בלט הסרט "לשחרר את שולי סאן" כטרנדי ביותר.

בקטגוריית הקולינריה הוכתר טרנד 'שוקולד דובאי' כחיפוש מוביל שכבש לא רק את ישראל אלא היה שכיח בעולם כולו.

במוזיקה הוביל השיר “מלכת הדור” של עומר אדם את חיפושי המילים. שני שירים ותיקים זינקו מחדש בעקבות המלחמה - “הביתה” בביצוע ירדנה ארזי ו“שושנים עצובות” בביצוע עדן חסון ויסמין מועלם.

סיכום השנה בתחום הטכנולוגיה מבליט את שליטתה של מהפכת ה-AI: תשעה מתוך עשרת המונחים המובילים הם כלי בינה מלאכותית. בראש: צ'אט GPT, אחריו Gemini ו-NotebookLM, ובמקום התשיעי Nano Banana. אייפון 17 הוא היחיד ברשימה שאינו מבוסס AI.