חברת "מטא", המפעילה את פייסבוק ואינסטגרם, החלה בימים האחרונים בסגירת חשבונותיהם של צעירים מתחת לגיל 16 באוסטרליה.

המהלך מתבצע לקראת כניסתו לתוקף של חוק חדש במדינה, האוסר על צעירים בגיל זה להחזיק חשבונות ברשתות חברתיות.

החוק צפוי להיכנס לתוקף ביום שני הקרוב, 10 בדצמבר, ומטיל על החברות המפעילות רשתות חברתיות אחריות למנוע גישה מבני פחות מ-16. החברות שלא יעמדו בדרישות החוק עשויות להיקנס בסכום של עד 49.5 מיליון דולר אוסטרלי (כ-33 מיליון דולר אמריקני).

על פי ההערכות, מדובר בסגירה של כ-150,000 חשבונות פייסבוק וכ-350,000 חשבונות אינסטגרם השייכים לבני 13 עד 15. צעירים שיבקשו להצטרף לרשתות החברתיות לאחר כניסת החוק לתוקף, יידרשו לאשר כי הם מעל גיל 16 ולקבל את אישור הוריהם.

דוברת מטעם "מטא" מסרה לרשת BBC, "הציות לחוק החדש יהיה תהליך מתמשך ורב-שכבתי. בעוד ש'מטא' מחויבת לציית לחוק, אנו מאמינים שנדרשת גישה יעילה, סטנדרטית, ושומרת פרטיות יותר".

צעירים שחשבונותיהם ייסגרו יוכלו להוריד ולשמור את התמונות והסרטונים שהעלו, בטרם תבוצע סגירה סופית של החשבונות.