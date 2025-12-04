תיעוד: האיומים על ראש העיר - הסתיימו במעצר צילום: דוברות המשטרה

תושב טבריה בן 47 נעצר לאחר שבשבוע שעבר התפרץ למשרדי עיריית טבריה ואיים על ראש העיר יוסי נבעה.

החשוד אמר בין היתר לראש העיר, "תהיה לך קדנציה שחורה. אני אעשה לך את המוות. אני אעשה לך טרור. אני אתקוף אותך בכל מקום שאראה אותך".

מחקירת המשטרה עולה כי החשוד אף התקשר לראש העיר ואיים עליו בנוגע לעבודות השיפוץ המתוכננות בטיילת. במהלך השיחה הצהיר: "מי שיגע במקומות האלה מת מת. מי שנוגע במשהו אני גומר אותו שם בטיילת".

האיומים הטלפוניים על ראש עיריית טבריה צילום: דוברות המשטרה

החשוד נעצר על ידי המשטרה ולאחר חקירה הוחלט להגיש נגדו כתב אישום חמור בגין איומים, התנהגות פרועה במקום ציבורי, הסגת גבול פלילית והפרעה לעובד ציבור, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים נגדו.