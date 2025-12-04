אריאל חקקיאן, בן השש, נפטר ביממה האחרונה בבית החולים שערי צדק בעקבות סיבוך נדיר של מחלת שפעת.

ברגעים הכואבים ביותר בחייהם, בחרו בני משפחתו להפוך את הטרגדיה האישית למעשה נדיר של חסד - ולתרום את איבריו להצלת חיים של אחרים.

האיברים שנתרמו הושתלו בהצלחה בארבעה מטופלים. הכבד הושתל בבית החולים שניידר בילד בן שש. אחת הכליות נתרמה לילד בן תשע והושתלה בבית החולים רמב"ם. כליה נוספת נתרמה לאישה כבת 44 והושתלה בבית החולים בלינסון והמעי נתרם לגבר כבן 36.

בני המשפחה של אריאל ז"ל סיפרו: "אריאל כל כך אהב לעשות טוב לאחרים, לתת ולפנק. במותו הוא השאיר לנו צוואה לא כתובה - להמשיך את הדרך בה חי. חיים של נתינה".

טליה פרץ, מתאמת השתלות בשערי צדק, הוסיפה "לאריאל יש משפחה מדהימה - שהצליחה, בתוך שברון הלב, לראות את האחר ולהציל חיים. זו זכות גדולה".