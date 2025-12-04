בבית החולים בילינסון בוצעה לאחרונה השתלת מעי נדירה ומורכבת - השלישית מסוגה בישראל. ההשתלה בוצעה בדניאל חיים ביטון, בן 36 מהוד השרון, שסבל במשך 17 שנים ממערכת עיכול שאינה מתפקדת וניזון באמצעות עירוי לווריד מרכזי (TPN).

ההשתלה התאפשרה בזכות תרומת איברים של אריאל חקקיאן בן השש, שנפטר מסיבוך של מחלת השפעת. הוריו בחרו לתרום את איבריו ולהציל חיים. הניתוח ארך כ-7 שעות, ובוצע על ידי ד"ר אביתר נשר, מנהל מחלקת ההשתלות בבילינסון, וד"ר אביעד גרביץ, כירורג בכיר במחלקה.

ביטון, שף בהכשרתו, מתאר את ההשתלה כהזדמנות שנייה לחיים. "איבדתי את היכולת לאכול באמת - לא הרגשתי טעם, לא שובע. ההשתלה תחזיר לי את התחושה האנושית של לאכול כמו כולם. זה כמו להיוולד מחדש", סיפר. לדבריו, חלומו הוא "לחזור לבשל, לטייל בעולם בלי המכשירים, להיות אבא, לפתוח מקום משלי ובעיקר - להרגיש שוב שבע באמת".

בניתוח הנצלת המעי השתתפו גם ד"ר ולדימיר טנק, סגן מנהל מחלקת ההשתלות, וד"ר פהים כנעני. את ההחלטה לבצע את ההשתלה קיבל ד"ר מריוס בראון, מנהל מכון הכבד בבילינסון שמלווה את ביטון שנים רבות, יחד עם צוות המרפאה לאי ספיקת מעי כרונית, מתאמת ההשתלות סיגל כהן ופרופ' סלומון שטמר.

ד"ר אביתר נשר, שביצע את ההשתלה, ציין כי "מדובר באחת ההשתלות המורכבות והנדירות ביותר, שדורשת תיאום מדויק בין צוותים רבים ומיומנויות ניתוחיות גבוהות. דניאל, שאותו אני מלווה כבר 17 שנים, הוא לוחם אמיתי - ההתמודדות שלו ריגשה את כולנו".

בילינסון הוא המרכז הרפואי היחיד בישראל שבו בוצעו עד כה שלוש השתלות מעי, וכל אחת מהן היוותה אתגר רפואי ראשון מסוגו.