כוחות המנהל האזרחי חילצו במהלך הלילה (חמישי) ישראלי שאותר משוטט בלב העיר קלקיליה שבמרחב חטיבת אפרים, כשהוא מצוי בסכנת חיים.

הדיווח הראשוני התקבל במנהל האזרחי בשעת לילה מאוחרת, ומיד הוקפצו למקום קציני מנהלת התיאום והקישור אפרים במטרה להעניק לאזרח הגנה ולחלצו מהאזור.

על פי תחקיר ראשוני, הישראלי נכנס רגלית לשטח העיר בניסיון לאתר את רכבו, שלטענתו נגנב ממנו כמה שעות קודם לכן.

לאחר שאותר, הועבר לידי קציני המנהל האזרחי שהעבירו אותו בערוצי התיאום לכוח צה"ל שפעל בסמוך.

עם סיום החילוץ הועבר הישראלי להמשך טיפול וחקירה במשטרה.