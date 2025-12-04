משלחת ענק של אלף פסטורים נוצרים מארה"ב, הגיעה לישראל בכדי להביע תמיכה בישראל, בהובלתו של פסטור מייק אוונס ובסיוע משרד החוץ ובשיתוף ידידי ישראל - FOZ.

במסגרת הביקור תבקר המשלחת בכנסת בירושלים וכן בהתיישבות ביו"ש. 100 הבכירים ביותר במשלחת יגיעו לביקור מיוחד במרפסת של המדינה בשומרון שם יקבלו סקירה רחבה על החשיבות התנ"כית ההיסטורית והביטחונית של אזור יו"ש מראש מועצת שומרון.

יוסי דגן בירך את ראשי המשלחת, את ד"ר מייק אוונס ואת שר החוץ גדעון סער לקראת ביקור בכירי המשלחת בשומרון. "עצם עמידתכם לצד מדינת ישראל בימים אלו היא מתנה גדולה לעם היהודי. הגעתכם היא הצהרת תמיכה אדירה בעם ישראל וביהודה ושומרון, אתם מוכיחים לעולם שהאמת חזקה מן השקר. החיבור בינינו אינו מקרי - זו שותפות עמוקה שמבוססת על ערכים וצדק. המוני האזרחים שתשובו אליהם בארה"ב יקבלו דרככם תמונה אמיתית של ישראל, וזהו חיזוק שאין לו תחליף".

פעילות ההסברה שמובילה יחידת קשרי החוץ של המועצה האזורית שומרון כוללת סיורים בארץ עם מקבלי החלטות מחו"ל לצד משלחות הסברה לחו"ל והפכה לאחד ממוקדי הכוח המרכזיים בזירה הבינלאומית.

יחידת קשרי החוץ הצליחה להקים קבוצות ידידות לשומרון בפרלמנט האירופי ובקונגרס האמריקני, וכן מפתחת קשרים רציפים עם מובילי דעת קהל ומחוקקים ממדינות רבות, לרבות מדינות בעלות יחס עוין לישראל.

הפרויקט כולל הבאת משלחות של אנשי ממשל, עיתונאים ומשפיענים מאירופה, אמריקה הלטינית וארה"ב לסיורים ביישובים ולמפגש בלתי אמצעי עם התושבים, לצד יציאת משלחות הסברה לחו"ל, כשהמטרה היא לשנות את התודעה הבינלאומית כלפי ההתיישבות, לחשוף את המציאות בשטח, ולחזק את מעמדה של ישראל.